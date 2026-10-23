Омич с ножом устроил опасные «покатушки» по газовым трубам на Верхнеднепровской

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На улице Верхнеднепровской в Омске очевидцы заметили мужчину, который, по их словам, размахивал ножом в подъезде многоквартирного дома. Омич также взбирался по газовым трубам на фасаде и вылезал на козырек подъезда.

Как сообщают горожане, поведение незнакомца было неадекватным: он произносил неразборчивые фразы и пугал своим видом прохожих. Омичи предположили, что мужчина мог быть под воздействием наркотических веществ. Что именно побудило его забраться на трубы и как долго он там находился, не уточняется.

Ранее сообщалось, что в Нефтяниках тоже ходил мужчина с ножом. Его задержали полицейские. Омич оказался коллекционером ножей и под воздействием алкоголя шел выручать друга из неизвестной беды.