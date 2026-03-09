Омск-Информ
·Происшествия

Омич напал с ножом на курьера

Инцидент произошел около остановки «Ул. Декабристов».

Вчера вечером, 8 марта, в центре города омич напал с ножом на курьера службы доставки. Инцидент произошел недалеко от остановки «Ул. Декабристов».

Как рассказали очевидцы в соцсетях, между мужчинами завязалась драка. Во время потасовки омич побежал с ножом на курьера, после чего передумал и принялся протыкать колеса служебного скутера.

– Очевидцы, не решаясь вмешаться, дождались, пока тот уйдет в безопасности, и сообщили о происшествии в поддержку службы доставки, – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что житель Омской области напал с ножом на полицейского.

