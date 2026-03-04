Омск-Информ
·Происшествия

Омичу грозит 5 лет колонии за конфликт с полицейским

Мужчина ударил сотрудника при исполнении.

Следственный комитет завел уголовное дело на 30-летнего жителя села Желанное Одесского района Омской области. Его подозревают в применении насилия к сотруднику полиции (ч. 1 ст. 318 УК РФ).

Как сообщает следственный комитет, ночью 28 февраля полицейский приехал на вызов. А пьяный сельчанин угрожал ему ножом, а потом ударил рукой.

За нападение на полицейского сельчанину грозит до 5 лет колонии.

Ранее другого жителя Омской области отправили в колонию за оскорбление сотрудников полиции.

