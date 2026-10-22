Друг обманул 16-летнего омича и продал его машину

полиция

В Омске 19-летний парень обманул 16-летнего друга и стал фигурантом двух уголовных дел. Как сообщили в полиции, обманщика обвиняют в растрате и мошенничестве.

История началась в мае, когда 16-летний житель Кировского округа купил автомобиль. Парень отдал за ВАЗ накопленные им 60 000 рублей. Так как сам школьник зарегистрировать машину не мог, он попросил об услуге совершеннолетнего приятеля. Знакомый юноши взял документы и машину и отправился «помогать».

На самом деле парень поехал кататься на парковку торгового центра, врезался там в иномарку, и ему пришлось заплатить 20 000 рублей в качестве компенсации. Компенсировать свои финансовые потери парень решил за счет друга, продав доверенную ему машину.

Когда юный владелец поинтересовался, как продвигается регистрация, то услышал в ответ, что машину задержали инспекторы ДПС и отправили на штрафстоянку. На возврат автомобиля якобы требовалось 20 000 рублей. Поверив знакомому, подросток кое-как собрал 18 500 рублей, отдал их, но машину так и не получил.

В октябре школьник наконец рассказал обо всем отцу. Мужчина пытался урегулировать конфликт с помощью разговоров, а потом обратился в полицию. Сотрудники уголовного розыска задержали обманщика. Парень уже признал вину и полностью возместил ущерб.