Омичи раскуплены: названы самые популярные новые авто и их цены

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По данным аналитиков «Авито Авто», в Омской области средняя стоимость новой машины за третий квартал 2026 года достигла 2,6 млн рублей, при этом ряд моделей за год подешевел. Об этом сообщает «Омская газета» 19 октября.

Лидером покупательского спроса стала LADA Granta со средней ценой 1,1 млн рублей. Вторую строчку заняла LADA Niva Legend, которую оценивали примерно в 1,2 млн рублей, третью — LADA Niva Travel за 1,6 млн рублей. В топ-5 также вошли LADA Vesta (1,8 млн рублей) и HAVAL M6 (2,2 млн рублей).

В числе востребованных оказались LADA Granta Cross (1,2 млн рублей), LADA Largus (1,7 млн рублей), TENET T7 (2,9 млн рублей), TENET T4L (2,4 млн рублей) и LADA Iskra (1,5 млн рублей). Сильнее всего за год подешевел LADA Largus – на 5,6 %, до 1,7 млн рублей. Цена OMODA C5 снизилась на 4,9 %, до 2,7 млн рублей, LADA Vesta – на 2,9 %, до 1,8 млн рублей, а LADA Granta – на 2,1 %, до 1,1 млн рублей.

Такие результаты получены по итогам анализа регионального авторынка специалистами «Авито Авто». Данные охватывают как самые популярные у омичей модели, так и другие автомобили, пользующиеся спросом.