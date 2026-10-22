Синоптики обещают омичам ненормально теплую зиму

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Омскую область предстоящей зимой ждет температура выше климатической нормы, хотя ноябрь и декабрь обещают быть чуть холоднее обычного. Такой сценарий приводит Гидрометцентр России.

По расчетам синоптиков, в ноябре среднемесячный показатель окажется ниже многолетних значений на 0,2 градуса, такое же отклонение предполагается в декабре. Для Омска норма последнего месяца года составляет –13,9 градуса, однако речь идет о средних величинах, поэтому отдельные дни могут выдаться гораздо холоднее. В январе, который традиционно считается самым суровым месяцем (норма 1991–2020 годов – минус 16,9 градуса), температура, по предварительным данным, превысит обычную на 0,7 градуса. Самой заметной аномалией отметится февраль 2027 года: он может оказаться теплее нормы (–14,6 градуса) на 1,2 градуса, но зимний характер погоды при этом сохранится. Небольшое превышение нормы – на 0,4 градуса – специалисты допускают и в марте, хотя раннего весеннего тепла пока ждать не стоит.

Сотрудники регионального МЧС предупреждают о вероятных неблагоприятных явлениях. Сильные морозы чаще всего возможны в декабре и январе, метели – с декабря по февраль, а снегопады и гололедица – на протяжении всего периода с ноября по март.

В Гидрометцентре обращают внимание на то, что сезонный прогноз имеет вероятностный характер: общий температурный сценарий, по оценке специалистов, реализуется с вероятностью 65–69 %. Чем ближе будут зимние месяцы, тем точнее станут данные – прогноз продолжат корректировать.