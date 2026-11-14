Выпавший в Омск снег растает к понедельнику

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В ночь на 14 ноября в Омской области пошел снег, однако устойчивый покров вряд ли сохранится надолго, сообщает телеграм-канал «Омская область».

Быстрое таяние снега объясняется тем, что в ближайшие двое суток температура воздуха в Омске будет держаться около нуля. Настоящая зима, по прогнозам синоптиков, начнется со вторника–среды, 17–18 ноября: именно тогда в город придут стабильные морозы, и сформируется постоянный снежный покров. Пока же омичам стоит готовиться к переменчивой погоде.

– В регионе пошел снег, но скорее всего, он пролежит лишь пару дней и растает к понедельнику, так как ближайшие двое суток в Омске сохранится околонулевая температура, – говорится в сообщении властей.

Сегодня днем ожидается небольшой снег или мокрый снег, влажность воздуха составит около 91 %. Ветер будет южным со скоростью примерно 4 м/с, а на дорогах местами возможна гололедица. В воскресенье, 15 ноября, осадки маловероятны, но ночью и утром местами может опуститься туман. Южный ветер сохранится на уровне 3,5–4 м/с, а к ночи небо прояснится.