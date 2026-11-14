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·Общество·Николай Шпак

Омская область на 100 % готова к зиме – губернатор

Все муниципальные образования региона и ресурсники получили паспорта готовности к отопительному периоду.
отопление, батарея

Все муниципальные образования Омской области, включая Омск, а также ресурсоснабжающие организации получили паспорта готовности к отопительному периоду, сообщил губернатор Виталий Хоценко на оперативном совещании с облправительством.

– Кроме того, полностью завершены все запланированные на этот год работы по капитальному ремонту и замене объектов жилищно-коммунального хозяйства. Сформированы аварийные бригады, – отметил губернатор.

О получении паспорта готовности к зиме власти Омска сообщали 11 ноября. Накануне Минэнерго России подтвердило готовность АО «ТГК-11» к предстоящему отопительному сезону. Компания получила паспорт готовности к осенне-зимнему периоду 2026–2027 годов, который свидетельствует о выполнении всех необходимых требований для стабильной работы.

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·Общество·Николай Шпак

Омская область на 100 % готова к зиме – губернатор

Все муниципальные образования региона и ресурсники получили паспорта готовности к отопительному периоду.
отопление, батарея

Все муниципальные образования Омской области, включая Омск, а также ресурсоснабжающие организации получили паспорта готовности к отопительному периоду, сообщил губернатор Виталий Хоценко на оперативном совещании с облправительством.

– Кроме того, полностью завершены все запланированные на этот год работы по капитальному ремонту и замене объектов жилищно-коммунального хозяйства. Сформированы аварийные бригады, – отметил губернатор.

О получении паспорта готовности к зиме власти Омска сообщали 11 ноября. Накануне Минэнерго России подтвердило готовность АО «ТГК-11» к предстоящему отопительному сезону. Компания получила паспорт готовности к осенне-зимнему периоду 2026–2027 годов, который свидетельствует о выполнении всех необходимых требований для стабильной работы.

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Рубрика - Общество