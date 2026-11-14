Один телефон на всех: омичам пришли квитанции от нового поставщика газа

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Омичам продолжают приходить квитанции от нового поставщика газа. Напомним, что с 1 октября 2026 года абонентов бывшей АО «Омскгоргаз» и Омской областной газовой компании переводят на обслуживание на государственное предприятие «Омскгоргаз». Пока ситуация больше беспокоит потребителей.

Квитанции до 5 числа

С 1 марта 2026 года определен единый срок оплаты жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) – заплатить нужно до 15-го числа месяца, следующего за истекшим. Правило установлено ч. 1 ст. 155 Жилищного кодекса РФ в редакции Федерального закона от 24 июня 2025 года №177-ФЗ. Платежные документы, то есть квитанции, должны направляться собственникам ежемесячно не позднее 5-го числа месяца, следующего за истекшим. Это правило распространяется как на бумажные, так и на электронные документы.

– Каждый день ходила смотреть почтовый ящик, квитанция пришла только 12 ноября. «Срочно пойду платить», – говорит жительница Нефтяников Ирина Ивановна. – Привыкла: все враз. Обычно до 10-го квитанции приходят, заполняю и иду на почту оплачивать.

Новый поставщик предупреждает, что жителям важно не путать реквизиты при оплате газа.

Проверьте реквизиты

Акционерное общество, которому ранее принадлежала газовая инфраструктура, производственную деятельность уже остановило, однако полностью не закрылось: в компании сохраняются бухгалтерия и другие службы, которые занимаются ликвидацией и распределением поступивших платежей.

– Часть граждан по невнимательности может по-прежнему перечислять деньги на счета прежней организации. Чтобы этого избежать, советую дождаться квитанции, внимательно изучить указанные в ней лицевой счет, наименование предприятия, адрес, БИК и корсчет – у новой организации все реквизиты иные. Если платеж все же уйдет не туда, вернуть средства будет непросто: прежнее предприятие признано банкротом, и решать вопрос придется по правилам закона о банкротстве, – председатель общественного совета при Минэнерго Омской области Александр Бурых.

При переходе абонентов срок поверки счетчиков не меняется – он переносится из прежних квитанций и будет указываться в новых.

фото: Минэнерго Омской области

Как передать показания

Ключевой момент – показания прибора учета: с новым поставщиком, чтобы передать их, нужно пройти трудный квест. Личных кабинетов, где можно было бы контролировать весь процесс, пока что нет. Как сообщается на сайте – раздел находится на стадии разработки.

– Мы готовим этот раздел к запуску. Пока он недоступен, вы можете воспользоваться другими разделами сайта или связаться с нами, – информирует омичей ГП «Омскгоргаз».

Дозвониться в компанию очень сложно, действует единственный номер телефона. Вряд ли кому-то понравится ездить в офисы продаж газа, где есть кассы. Такой привычки просто нет. Квитанции оплачиваются на почте, вручную входят показания приборов учета. На сервисе «Все платежи» нет такого поставщика ресурсов.

– Вопрос в работе, пока АО «Омскгоргаз» не передали реквизиты для замены. Ждем, по срокам нет понимания. В этот раз рекомендуем передать показания альтернативным способом, – ответили операторы сервиса.

При оплате онлайн такая возможность есть у банка и в ГИС «ЖКХ». Добавим, что показания приборов учета следует передавать вовремя, тогда объем потребления посчитают по факту, а при отсутствии данных расчет произведут по среднему расходу. Средние начисления, по словам специалистов, не берутся с потолка: их вычисляет компьютерная программа отдельно по каждой квартире на основе истории конкретного счетчика, а лицевых счетов у предприятия более 300 тысяч.

Из-за регулярного игнорирования передачи показаний некоторые граждане уже столкнулись с некорректными начислениями, и сейчас такие случаи разбирают в ручном режиме.