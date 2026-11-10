Уловка с квитанциями: в Омске поймали хитрого иногороднего бизнесмена

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Омское УФАС инициировало разбирательство в отношении индивидуального предпринимателя из Карелии, организовавшего рассылку сомнительных рекламных листовок по почтовым ящикам многоквартирных домов. Подобные объявления были стилизованы под стандартные платежные документы и предлагали услуги коммерческой «Метрологической службы».

Как выяснилось в ходе предварительного анализа, срок действия официальной аккредитации бизнесмена на проведение подобных процедур истек еще в 2023 году. Поступившая в ведомство жалоба содержала опасения, что подобный формат информирования намеренно вводит владельцев квартир в заблуждение относительно реальной необходимости поверки приборов и законности работы фирмы.

В отношении организатора рассылки возбуждено административное дело по признакам нарушения федерального закона «О рекламе», а итоговую правовую оценку специалисты дадут по завершении всех проверочных процедур.