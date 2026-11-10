В Омске за долги обесточили более 10 тысяч квартир

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В Омске с начала 2026 года энергетики ограничили подачу электричества в 8283 квартиры и 2303 частных дома, владельцы которых накопили долги за потребленный ресурс. Об этом сообщает «Омская энергосбытовая компания».

Основанием для обесточивания служит просрочка, которая больше двух месячных нормативов платы за услугу. Даже если потребитель не признает долг, ограничение все равно могут ввести – спорные вопросы следует заранее решать через филиалы энергосбытовой компании. После отключения запрещено срывать пломбы, вмешиваться в работу счетчика и самовольно подключаться к сети: это небезопасно и грозит штрафом. По статье 7.19 КоАП РФ гражданам за первое нарушение придется заплатить от 10 до 15 тысяч рублей, за повторное – от 15 до 30 тысяч, а при крупном имущественном ущербе возможна и уголовная ответственность по статье 165 УК РФ.

Чтобы вернуть свет, нужно полностью закрыть долг и компенсировать расходы компании на приостановку и возобновление подачи – в сумме до 5 тысяч рублей. Электроснабжение восстанавливают в течение двух календарных дней после поступления оплаты.

Энергетики советуют клиентам не копить долги: по закону платить за электричество полагается не позднее 15-го числа месяца, идущего за расчетным. Своевременные платежи важны и для всей городской энергосистемы – они финансируют ремонт, замену устаревшего оборудования и подготовку к зиме, от чего зависит прохождение зимних пиковых нагрузок. Узнать сумму задолженности можно из квитанции, в личном кабинете, через приложение «ЛКК ФЛ ОЭК» для iOS и Android, по телефону контактного центра 79-00-10 или при личном визите в клиентский офис.