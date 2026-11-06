Омские организации задолжали энергетикам сотни миллионов рублей

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С начала года омская энергосбытовая компания обратилась в арбитражный суд с сотнями исков к различным организациям. По состоянию на 5 ноября зарегистрировано 721 заявление на общую сумму более 487,5 млн рублей.

Такие показатели могут сделать 2026 год рекордным для «ОЭК» по количеству судебных разбирательств. Для сравнения, в 2022–2025 годах компания подавала в Арбитражный суд Омской области в среднем около 600 исков ежегодно. При этом общая сумма требований варьировалась от 221 млн до 388 млн рублей.

Основную часть ответчиков составляют организации-посредники – садоводческие товарищества, управляющие компании и котельные. Их способность своевременно рассчитываться за электроэнергию во многом зависит от платежной дисциплины конечных потребителей. В числе должников есть и государственные структуры. При дальнейшем повышении тарифов финансовая нагрузка на такие организации может возрасти, что создаст дополнительные риски накопления задолженности.

При этом работа с долгами не ограничивается судебными разбирательствами. По данным реестра проверок, с начала года по обращениям потребителей провели около 116 контрольно-профилактических мероприятий.

Часть задолженности уже перешла в стадию принудительного взыскания. Так, сейчас судебные приставы ведут около 354 исполнительных производств в пользу «ОЭК» на общую сумму более 96,6 млн рублей. Однако установить, какая доля этой суммы приходится на долги физических лиц по решениям районных и мировых судов, не удалось.

Несмотря на значительное количество исков и исполнительных производств, финансовые результаты компании остаются положительными. По данным ФНС, за 2025 год «ОЭК» получила 715,7 млн рублей чистой прибыли при общем объеме доходов около 33,8 млрд рублей.