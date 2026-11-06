Омские организации задолжали энергетикам сотни миллионов рублей

С начала года омская энергосбытовая компания обратилась в арбитражный суд с сотнями исков к различным организациям. По состоянию на 5 ноября зарегистрировано 721 заявление на общую сумму более 487,5 млн рублей.
Такие показатели могут сделать 2026 год рекордным для «ОЭК» по количеству судебных разбирательств. Для сравнения, в 2022–2025 годах компания подавала в Арбитражный суд Омской области в среднем около 600 исков ежегодно. При этом общая сумма требований варьировалась от 221 млн до 388 млн рублей.
Основную часть ответчиков составляют организации-посредники – садоводческие товарищества, управляющие компании и котельные. Их способность своевременно рассчитываться за электроэнергию во многом зависит от платежной дисциплины конечных потребителей. В числе должников есть и государственные структуры. При дальнейшем повышении тарифов финансовая нагрузка на такие организации может возрасти, что создаст дополнительные риски накопления задолженности.
При этом работа с долгами не ограничивается судебными разбирательствами. По данным реестра проверок, с начала года по обращениям потребителей провели около 116 контрольно-профилактических мероприятий.
Часть задолженности уже перешла в стадию принудительного взыскания. Так, сейчас судебные приставы ведут около 354 исполнительных производств в пользу «ОЭК» на общую сумму более 96,6 млн рублей. Однако установить, какая доля этой суммы приходится на долги физических лиц по решениям районных и мировых судов, не удалось.
Несмотря на значительное количество исков и исполнительных производств, финансовые результаты компании остаются положительными. По данным ФНС, за 2025 год «ОЭК» получила 715,7 млн рублей чистой прибыли при общем объеме доходов около 33,8 млрд рублей.
Напомним, ранее сообщалось, что долги омских лифтовиков на 695 миллионов никому не нужны.