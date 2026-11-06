У производителя конструкций для Северного обхода Омска снова заблокировали счета

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Счета омского ООО «ЗМК Мост» оказались заблокированы из-за задолженности перед налоговой службой. Отрицательное сальдо компании превысило 224,5 млн рублей. Ограничения ввели на основании решения налогового органа о взыскании долга.

Это уже не первый случай блокировки счетов предприятия. В декабре 2025 года к нему применяли аналогичные меры: тогда отрицательное сальдо превышало 249 млн рублей. Компания известна как производитель металлоконструкций, в том числе поставлявшихся для строительства Северного обхода Омска.

В конце августа 2026 года у «ЗМК Мост» сменился владелец. Единственным учредителем омского предприятия стало сургутское АО «Мостострой-11», участвующее в строительстве мостов и путепроводов Северного обхода. Одновременно произошла смена руководства: должность директора вместо прежнего руководителя занял Денис Диковицкий.

На своем сайте предприятие позиционирует себя как одного из ведущих российских производителей металлоконструкций для строительства автомобильных и железных дорог, а также мостовых сооружений.

При этом финансовые показатели компании в последние годы оставались отрицательными. Согласно данным ФНС, в 2024 году «ЗМК Мост» понесло убытки в размере 240,2 млн рублей, а в 2025-м они выросли до 513,3 млн рублей.

Кроме того, во второй половине прошлого года сразу два кредитора заявили о намерении обратиться в суд с требованием признать предприятие банкротом. В итоге в суд поступили два соответствующих заявления, одно из которых подала Межрайонная ИФНС № 7 по Омской области.