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·Политика·Олег Кипорук

Путин передал активы мирового табачного гиганта под управление России

Президент подписал указ о переходе активов крупного табачного производителя во внешнее управление.
Владимир Путин

Глава государства Владимир Путин постановил передать российские активы международной табачной группы JTI под временное управление компании «Промышленные активы». Согласно опубликованному документу, речь идет о ста процентах долей в уставном капитале общества «Петро», принадлежавших структуре JTI Investments Sarl.

Кроме того, аналогичные меры коснулись предприятий «Дж.Т.И. Донской табак», «Дж.Т.И. Елец» и «Крес Нева», а также соответствующего движимого, недвижимого имущества и ценных бумаг. Указанные изменения уже вступили в законную силу в день официального опубликования.

Напомним, что международная группа Japan Tobacco была образована в 1999 году и поставляет свою продукцию более чем в 130 государств, включая такие популярные марки сигарет, как Winston, Camel, Mevius и LD.

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·Политика·Олег Кипорук

Путин передал активы мирового табачного гиганта под управление России

Президент подписал указ о переходе активов крупного табачного производителя во внешнее управление.
Владимир Путин

Глава государства Владимир Путин постановил передать российские активы международной табачной группы JTI под временное управление компании «Промышленные активы». Согласно опубликованному документу, речь идет о ста процентах долей в уставном капитале общества «Петро», принадлежавших структуре JTI Investments Sarl.

Кроме того, аналогичные меры коснулись предприятий «Дж.Т.И. Донской табак», «Дж.Т.И. Елец» и «Крес Нева», а также соответствующего движимого, недвижимого имущества и ценных бумаг. Указанные изменения уже вступили в законную силу в день официального опубликования.

Напомним, что международная группа Japan Tobacco была образована в 1999 году и поставляет свою продукцию более чем в 130 государств, включая такие популярные марки сигарет, как Winston, Camel, Mevius и LD.

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Рубрика - Политика