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Помощник президента России Юрий Ушаков раскрыл подробности встречи Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Переговоры прошли накануне в Санкт-Петербурге и продлились почти три часа. По словам дипломата, главной темой обсуждения стала ситуация на Украине. Ушаков также отметил, что стороны приближаются к завершению конфликта.

По итогам встречи Путин заявил о готовности России возобновить трехсторонние переговоры с участием США и Украины в первой половине ноября.

– Наш президент информировал Стива Уиткоффа о том, что мы, в принципе, готовы возобновить упомянутые трехсторонние переговоры в 10-х числах ноября по главной теме, – заявил помощник президента.

Как пояснил Ушаков, речь идет о выработке системы безопасности для России и Украины после завершения конфликта. Следующий раунд переговоров может пройти в Абу-Даби. По словам дипломата, американский представитель положительно оценил готовность российской стороны вернуться к обсуждениям.

– Американский представитель отметил, что такое решение, несомненно, будет встречено президентом Трампом с большим удовлетворением, – добавил дипломат.

Российскую делегацию на следующих переговорах будут представлять эксперты. В частности, в ее состав может войти помощник президента Владимир Мединский. При этом Ушаков заявил, что предыдущие попытки возобновить встречи в трехстороннем формате сорвались по вине Киева.

– Их планировавшееся возобновление сразу после выборов Госдумы, как известно, сорвал сам украинский режим, нанеся сверхмассированные удары в основной день голосования по Москве, другим городам, избирательным участкам и непосредственно по сотрудникам избирательных комиссий, некоторые из которых погибли, – добавил Ушаков.

Во время встречи Путин также проинформировал Уиткоффа о ситуации в зоне СВО. По словам российского президента, стратегическая инициатива полностью остается за российскими войсками. Кроме того, глава государства попросил американского спецпосланника передать Мелании Трамп благодарность за гуманитарные усилия в Алешках Херсонской области.

Уиткофф, в свою очередь, сообщил о готовности продолжить обсуждение украинского урегулирования в формате трехсторонних переговоров между Россией, США и Украиной на техническом уровне. Он также рассказал Путину о встрече в Осло и представил новые предложения европейских стран и украинской стороны.