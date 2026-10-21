Итоги секретных переговоров: Путин и Уиткофф завершили трехчасовую встречу

Фото: пресс-служба Правительства

В Константиновском дворце завершились закрытые переговоры президента Владимира Путина со спецпосланником США Стивом Уиткоффом. В трехчасовой беседе также участвовали помощник главы государства Юрий Ушаков и спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев. Сразу после встречи переговорщик отправился с результатами в Осло, при этом официальных комментариев и подробностей о дальнейших контактах стороны пока не предоставили.

В ходе открытой части встречи российский лидер попросил передать благодарность Дональду Трампу за внимание к вопросу мирного урегулирования на Украине и поинтересовался итогами обсуждения инициатив с Владимиром Зеленским в Норвегии. Американский представитель передал пакет документов с предложениями по разрядке ситуации. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, глава государства лично изучит переданные материалы, однако финальный результат будет зависеть от готовности Киева к диалогу.

Кроме украинского кризиса, на встрече поднимались вопросы возобновления экономического сотрудничества, иранская проблематика и судьба осужденного в России американца Стивена Хаббарда. Также в Кремле не исключили вероятность проведения трехстороннего саммита с участием лидеров России, США и Китая.