Омичи стали больше любить Путина

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Работу Владимира Путина на посту президента России одобряют 73 % граждан страны, что на 3 процентных пункта выше, чем неделей ранее. Об этом свидетельствует обновленный рейтинг главы государства, опубликованный на сайте фонда «Общественное мнение» (ФОМ). Противоположного мнения о деятельности Путина придерживаются 12 % респондентов, еще 15 % не определились.

Уровень доверия россиян к президенту также изменился на 3 процентных пункта, поднявшись до 72 %. Не доверяют главе государства 16 % опрошенных, еще 10 % затруднились с ответом.

Как уточнил ФОМ, опрос проводился с 23 по 25 октября в 97 населенных пунктах 51 региона России. В нем приняли участие 1,5 тысячи человек старше 18 лет, а статистическая погрешность полученных данных не превышает 3,6 %.