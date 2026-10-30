Брат омского министра энергетики стал временным главой района

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В Муромцевском районе Омской области произошли кадровые изменения: пост временно исполняющего обязанности главы муниципалитета занял Александр Шнипко, сменивший ушедшего в отставку Сергея Казанкова. Новый врио главы района приступит к обязанностям 3 ноября. Напомним, что с февраля 2025 года чиновник работал в должности первого заместителя главы администрации Ленинского округа Омска.

При этом чиновник приходится родным братом министру энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской области Владимиру Шнипко. Ранее руководитель областного ведомства в беседе с «Омск-информом» официально подтвердил родственные связи с претендентом.

Напомним, в регионе действует обновленный порядок избрания руководителей муниципальных образований. Согласно правилам, мэра Омска и руководителей районов выбирают местные депутаты из списка кандидатов, предложенных губернатором. Глава региона формирует данный перечень с учетом инициатив от Общественной палаты Омской области, Совета муниципальных образований, Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления, а также парламентских политических партий. Каждая из этих организаций имеет право предложить губернатору не более двух претендентов.