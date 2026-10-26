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·Политика·Наталья Корнеева

Брат омского министра Шнипко возглавит район на севере области

Александр Шнипко на протяжении двух лет работает первым замом главы Ленинского округа.
Муромцево

В Омской области начали принимать предложения по кандидатам на должность главы Муромцевского района. Информацию об этом региональное министерство внутренней политики разместило на портале «Омская губерния». Срок внесения предложений – с 3 ноября по 7 декабря 2026 года.

Сейчас Муромцевский район возглавляет Сергей Казанков, он вступил в должность 16 мая 2025 года. До этого Казанков около полугода фактически возглавлял район – в декабре 2024 года его предшественник Вячеслав Девятериков перешел на должность начальника Главного управления лесного хозяйства Омской области.

Фаворитом на пост главы Муромцевского района инсайдеры называют Александра Шнипко. С февраля 2025 года он занимает пост первого заместителя главы администрации Ленинского округа Омска. Чиновник является братом министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Омской области Владимира Шнипко. Последний подтвердил родственную связь.

– У меня действительно есть брат Александр Юрьевич. И он претендует на должность главы Муромцевского района, – сказал Владимир Шнипко в беседе с корреспондентом «Омск-информа».

Напомним, с прошлого года в Омской области действует новый порядок избрания глав муниципалитетов. Теперь мэра Омска и глав районов выбирают депутаты из числа кандидатов, которых представляет губернатор. При этом сам глава региона определяет претендентов с учетом поступивших предложений.

Предлагать кандидатуры могут политические партии, представленные на федеральном и региональном уровнях, а также общественные и муниципальные объединения. В их числе – Общественная палата Омской области, Совет муниципальных образований региона и Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления. Каждая организация вправе направить губернатору не более двух кандидатур.

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·Политика·Наталья Корнеева

Брат омского министра Шнипко возглавит район на севере области

Александр Шнипко на протяжении двух лет работает первым замом главы Ленинского округа.
Муромцево

В Омской области начали принимать предложения по кандидатам на должность главы Муромцевского района. Информацию об этом региональное министерство внутренней политики разместило на портале «Омская губерния». Срок внесения предложений – с 3 ноября по 7 декабря 2026 года.

Сейчас Муромцевский район возглавляет Сергей Казанков, он вступил в должность 16 мая 2025 года. До этого Казанков около полугода фактически возглавлял район – в декабре 2024 года его предшественник Вячеслав Девятериков перешел на должность начальника Главного управления лесного хозяйства Омской области.

Фаворитом на пост главы Муромцевского района инсайдеры называют Александра Шнипко. С февраля 2025 года он занимает пост первого заместителя главы администрации Ленинского округа Омска. Чиновник является братом министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Омской области Владимира Шнипко. Последний подтвердил родственную связь.

– У меня действительно есть брат Александр Юрьевич. И он претендует на должность главы Муромцевского района, – сказал Владимир Шнипко в беседе с корреспондентом «Омск-информа».

Напомним, с прошлого года в Омской области действует новый порядок избрания глав муниципалитетов. Теперь мэра Омска и глав районов выбирают депутаты из числа кандидатов, которых представляет губернатор. При этом сам глава региона определяет претендентов с учетом поступивших предложений.

Предлагать кандидатуры могут политические партии, представленные на федеральном и региональном уровнях, а также общественные и муниципальные объединения. В их числе – Общественная палата Омской области, Совет муниципальных образований региона и Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления. Каждая организация вправе направить губернатору не более двух кандидатур.

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Рубрика - Политика