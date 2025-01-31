Омск-Информ
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·Политика

Назначен первый заместитель главы Ленинского округа.

В мэрии Омска произошло очередное назначение, так бы и оставшееся без внимания, если бы не фамилия чиновника. 28 января первым заместителем главы администрации Ленинского округа был назначен Александр Шнипко, ранее возглавлявший отдел жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.

По данным «СуперОмска», Александр Шнипко приходится родным братом министру энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Омской области Владимиру Шнипко. И, похоже, нацелился на карьеру в мэрии Омска.

·Политика

Назначен первый заместитель главы Ленинского округа.

В мэрии Омска произошло очередное назначение, так бы и оставшееся без внимания, если бы не фамилия чиновника. 28 января первым заместителем главы администрации Ленинского округа был назначен Александр Шнипко, ранее возглавлявший отдел жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.

По данным «СуперОмска», Александр Шнипко приходится родным братом министру энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Омской области Владимиру Шнипко. И, похоже, нацелился на карьеру в мэрии Омска.