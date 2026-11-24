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Усть-Ишимский районный суд Омской области удовлетворил иски местной администрации к гражданам, которые после получения выплат на новое жилье не передали муниципалитету утраченные дома и участки. О результатах рассмотрения дел сообщила пресс-служба судов Омской области.

Споры касались неисполнения обязательств по безвозмездному отчуждению утраченной недвижимости в муниципальную собственность. Ответчики владели жильем, которое было утрачено при введении режима ЧС из-за резкого подъема воды в реках. На средства бюджета они приобрели новые квартиры или дома, однако условием выплат по пункту 6 Порядка № 412-п остается передача прежнего жилья и участка под ним муниципалитету – сделать это нужно после оформления прав на новую недвижимость. Права на купленные объекты граждане зарегистрировали, но в установленный месячный срок утраченное имущество так и не передали.

Суд пришел к выводу, что передача утраченной недвижимости – не формальность, а закрепленная законом обязанность получателей выплаты и обязательное условие социальной поддержки. Поэтому требования Администрации Усть-Ишимского муниципального района были удовлетворены.

На данный момент судебные решения в законную силу не вступили. Рассмотрение других исков этой категории продолжается.