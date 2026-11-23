Фото: пресс-служба Губернатора Омской области / max.ru/VPKhotcenko

В Минске губернатор Омской области Виталий Хоценко встретился с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко. Об этом сообщил губернатор в своем телеграм-канале. Товарооборот Омской области и Беларуси за прошлый год превысил 100 млн долларов.

План мероприятий по развитию сотрудничества действовал с 2024 по 2026 годы. Совместно с белорусскими коллегами подготовили новый документ на следующие три года.

Одним из примеров совместной работы стал инвестиционный проект по производству технического углерода в свободной экономической зоне «Могилев» – его завершили. Группа компаний «Титан» сотрудничает с предприятиями концерна «Белнефтехим».

Кроме того, в историческом центре Омска подобрано помещение для отделения Посольства Республики Беларусь.

Ранее сообщалось, что в Омск прилетел Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в России Юрий Селиверстов – на встрече с губернатором обсуждали расширение совместных проектов в сфере АПК и промышленности. Тогда же отмечалось, что республика удерживает третье место во внешнеторговом обороте Омской области.