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Юрист и зоозащитник из Новосибирска Сергей Егоров подал иск от имени 22 жителей Омской области к региональному правительству. Как сообщается в телеграм-канале «Егоров и партнеры защита животных», истец требует отменить региональный закон об эвтаназии безнадзорных собак.

– Омскую область не обошло стороной введение региональных нормативных актов, расширяющих перечень оснований для умерщвления животных без владельцев и регламентирующих возможность введения экстраординарной ситуации. Общественники выступали против основных положений. Несмотря на активные дебаты и митинги, законодательство все же было принято. С 1 сентября оно вступило в силу, ну а мы исполняем свое обещание: идем в суд. Как и обещали, будем обжаловать нормативные акты региона. Иск от имени 22 истцов нами подан, – говорится в сообщении.

Отметим, что обсуждение закона началось в прошлом году, через месяц его приняли, а уже с 1 сентября текущего года документ вступил в силу. Он допускает режим экстраординарной ситуации при вспышке опасных заболеваний или волне нападений на людей.

В таком режиме проводится тотальный отлов безнадзорных животных, включая стерилизованных и меченых. Отловленных собак держат в пунктах отлова две недели, тех, кто не нашел новых хозяев, умерщвляют.