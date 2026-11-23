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За десять месяцев 2026 года поступления страховых взносов во внебюджетные фонды от налогоплательщиков Омской области достигли 102,1 млрд рублей. Как сообщили в региональном УФНС, этот показатель превысил уровень аналогичного периода 2025 года на 12,5 %, или на 11,3 млрд рублей.

Основной объем средств пришелся на обязательное пенсионное страхование – в фонд поступило 74,6 млрд рублей, что на 12,2 % (8,1 млрд рублей) больше, чем годом ранее. Отчисления на обязательное медицинское страхование выросли на 13 % – до 18,7 млрд рублей, прибавив 2,1 млрд рублей к прошлогоднему результату.

Наибольший относительный прирост показали взносы на социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством: их объем увеличился на 13,8 % (на 1 млрд рублей) и составил 8,8 млрд рублей.