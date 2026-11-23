Фото: пресс-служба ОмГАУ

В Омском государственном аграрном университете 19 ноября прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности и Дню преподавателя высшей школы. На встрече отметили сотрудников вуза, представителей аграрной отрасли и студентов.

Ректор Омского ГАУ Оксана Шумакова подчеркнула, что университет играет важную роль в подготовке специалистов и научном обеспечении сельского хозяйства.

– Именно наш университет готовит высококвалифицированные кадры, специалистов, которые вносят существенный вклад в развитие сельского хозяйства. Мы решаем важную задачу – научное обеспечение нашей отрасли, – отметила Оксана Шумакова.

Министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Омской области Николай Дрофа также отметил значение вуза для регионального агропромышленного комплекса.

– Преподаватели, доктора, профессора, кандидаты вкладывают свои компетенции в молодых людей, тем самым готовя их и выпуская в агропромышленный комплекс, чтобы вся новизна науки применялась сегодня на производстве. Мы гордимся вашими достижениями! Омский ГАУ – лидирующий вуз Российской Федерации! – заявил Николай Дрофа.

В ходе церемонии сотрудникам университета вручили государственные, региональные и ведомственные награды. Звание «Почетный работник сферы образования Российской Федерации» получила доцент Нелли Дмитриева, а звание «Почетный работник агропромышленного комплекса России» присвоили доценту Виктору Кормину. Также отметили преподавателей, научных сотрудников и представителей административных подразделений вуза.

Отдельно отметили достижения университета на выставке «Золотая осень – 2026». Омский ГАУ получил четыре из семи медалей, завоеванных делегацией Омской области. Золотой медалью наградили профессора Игоря Бобренко за разработку технологий утилизации органических отходов и восстановления плодородия почв. Бронзовую медаль получила доцент Инна Коршева за разработку адаптивных кормовых матриц для скота с высокой генетической ценностью.

Благодарственные письма также вручили студентам, отличившимся во время производственной практики и совместной работы с предприятиями и научными организациями региона.

Завершилось мероприятие концертной программой творческих коллективов Студенческого дворца культуры.