Омский ГАУ проведет день открытых дверей для будущих абитуриентов

Фото: Пресс-служба ОмГАУ

25 ноября Омский государственный аграрный университет пригласит школьников, абитуриентов и их родителей познакомиться с образовательными программами и возможностями вуза. Гости смогут посетить лаборатории, поучаствовать в мастер-классах и узнать об условиях поступления.

Мероприятие начнется в 11:00 в Студенческом дворце культуры Омского ГАУ на улице Физкультурной, 2. В программе – встречи с деканами и преподавателями, консультации по направлениям подготовки, целевому обучению и стипендиям.

Для посетителей организуют мастер-классы и интерактивные занятия. Участники смогут попробовать себя в роли агроинженера, ветеринара, экономиста или IT-специалиста, а также познакомиться с современными технологиями в сельском хозяйстве и биотехнологиях. Кроме того, для гостей проведут экскурсии по кампусу с посещением лабораторий, научных центров и площадок с VR-тренажерами.

На входе участники смогут отсканировать QR-код и получить персональную карту мероприятий в смартфоне. Также в университете подготовят тематическую фотозону и розыгрыш фирменной продукции среди зарегистрированных гостей.

Вход на день открытых дверей свободный. Предварительная регистрация необходима только для участия в розыгрыше.