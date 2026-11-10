Омск-информ
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·Образование·Магнит Комаров

В Омске выбирают лучшего учителя

Очный этап конкурса стартовал в школах и педуниверситете.
класс

В Омске начался очный этап конкурса «Учитель года». За победу на муниципальном этапе борются 10 учителей из 10 школ города, сообщили в пресс-центре городской администрации.

Испытания проходят с 9 по 13 ноября на двух площадках – в школе № 77 и Омском государственном педагогическом университете. Свои силы пробуют учителя школ № 7, 21, 24, 53, 63, 71, 80, 96, 144 и лицея № 92.

Первый этап очного тура – испытания «Урок» и «Педагогическое интервью». По их итогам в финал выйдут пять педагогов с наибольшим количеством баллов.

Финалистам предстоят мастер-класс и блиц-турнир. Имена победителей муниципального этапа объявят 25 ноября.

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·Образование·Магнит Комаров

В Омске выбирают лучшего учителя

Очный этап конкурса стартовал в школах и педуниверситете.
класс

В Омске начался очный этап конкурса «Учитель года». За победу на муниципальном этапе борются 10 учителей из 10 школ города, сообщили в пресс-центре городской администрации.

Испытания проходят с 9 по 13 ноября на двух площадках – в школе № 77 и Омском государственном педагогическом университете. Свои силы пробуют учителя школ № 7, 21, 24, 53, 63, 71, 80, 96, 144 и лицея № 92.

Первый этап очного тура – испытания «Урок» и «Педагогическое интервью». По их итогам в финал выйдут пять педагогов с наибольшим количеством баллов.

Финалистам предстоят мастер-класс и блиц-турнир. Имена победителей муниципального этапа объявят 25 ноября.

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Рубрика - Образование