Омск-информ
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·Общество·Мария Филимонова

«Элиты не понимают»: омский депутат Смолин потребовал денег на зарплаты учителям

Парламентарий раскритиковал проект федерального бюджета.
Молодой учитель школы

Депутат Госдумы от Омской области Олег Смолин оценил принятый Госдумой проект федерального бюджета на 2027–2029 годы и заявил о нехватке средств на поддержку социальной сферы.

По словам парламентария, он обратился к министру финансов РФ Антону Силуанову с вопросом о сумме, необходимой для реализации указа президента № 309 в части повышения оплаты труда педагогических, медицинских, научных и социальных работников, а также деятелей культуры. Глава Минфина ответил, что на эти цели требуется около 600 миллиардов рублей, однако в бюджете таких средств нет.

Олег Смолин подчеркнул, что выделение этой суммы увеличило бы планируемый дефицит бюджета всего до 2,5 % ВВП, что ниже показателей текущего года.

– Это значит, что вопрос не столько в деньгах, сколько в политической воле. Элиты еще не понимают, что ситуация с оплатой труда интеллигенции и других работников бюджетной сферы на грани, – заявил Смолин.

Ранее Олег Смолин высказался о сокращении коммерческих мест в высших учебных заведениях.

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Парламентарий раскритиковал проект федерального бюджета.
Молодой учитель школы

Депутат Госдумы от Омской области Олег Смолин оценил принятый Госдумой проект федерального бюджета на 2027–2029 годы и заявил о нехватке средств на поддержку социальной сферы.

По словам парламентария, он обратился к министру финансов РФ Антону Силуанову с вопросом о сумме, необходимой для реализации указа президента № 309 в части повышения оплаты труда педагогических, медицинских, научных и социальных работников, а также деятелей культуры. Глава Минфина ответил, что на эти цели требуется около 600 миллиардов рублей, однако в бюджете таких средств нет.

Олег Смолин подчеркнул, что выделение этой суммы увеличило бы планируемый дефицит бюджета всего до 2,5 % ВВП, что ниже показателей текущего года.

– Это значит, что вопрос не столько в деньгах, сколько в политической воле. Элиты еще не понимают, что ситуация с оплатой труда интеллигенции и других работников бюджетной сферы на грани, – заявил Смолин.

Ранее Олег Смолин высказался о сокращении коммерческих мест в высших учебных заведениях.

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Рубрика - Общество