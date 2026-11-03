«Элиты не понимают»: омский депутат Смолин потребовал денег на зарплаты учителям

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Депутат Госдумы от Омской области Олег Смолин оценил принятый Госдумой проект федерального бюджета на 2027–2029 годы и заявил о нехватке средств на поддержку социальной сферы.

По словам парламентария, он обратился к министру финансов РФ Антону Силуанову с вопросом о сумме, необходимой для реализации указа президента № 309 в части повышения оплаты труда педагогических, медицинских, научных и социальных работников, а также деятелей культуры. Глава Минфина ответил, что на эти цели требуется около 600 миллиардов рублей, однако в бюджете таких средств нет.

Олег Смолин подчеркнул, что выделение этой суммы увеличило бы планируемый дефицит бюджета всего до 2,5 % ВВП, что ниже показателей текущего года.

– Это значит, что вопрос не столько в деньгах, сколько в политической воле. Элиты еще не понимают, что ситуация с оплатой труда интеллигенции и других работников бюджетной сферы на грани, – заявил Смолин.

Ранее Олег Смолин высказался о сокращении коммерческих мест в высших учебных заведениях.