Образование станет для омичей роскошью

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Сокращение коммерческих мест в высших учебных заведениях спровоцирует существенный рост стоимости обучения. Об этом заявил исполнительный директор Ассоциации негосударственных вузов России Григорий Сподах..

Он отметил, что при падении доступности образования расценки начнут неизбежно расти по законам рынка. Вузы ориентируются на стоимость бюджетного места, которая за последнее время увеличилась на 20 %, при этом тон на рынке задают государственные, а не частные учреждения.

Депутат Государственной думы от Омской области Олег Смолин подтвердил, что именно ограничение платного приема выступает основным фактором удорожания. Из-за вступивших в силу законодательных норм в текущем году число таких студентов в государственных и частных вузах уменьшилось на 97 тыс. человек.

– На мой взгляд, главной причиной удорожания является сокращение платных мест в учебных заведениях. Из-за закона об ограничении платного приема в этом году таких студентов стало меньше на 97 тысяч человек и в государственных, и в частных вузах, – рассказал парламентарий.

Подготовленный Минобрнауки проект предполагает дальнейшее урезание коммерческого набора, что неизбежно приведет к новому витку цен. Парламентарий подчеркнул, что остается сторонником максимальной доступности высшего образования и убежден в опасности установления жестких рамок для студентов, поскольку это способно нанести удар как по системе образования, так и по отечественному рынку труда.