Известный омский профессор завершил многолетнюю работу во главе ОмГМУ

Фото: Пресс-служба ОмГМУ

В минувший четверг, 29 октября, стало известно о завершении работы Александра Новикова на посту президента Омского государственного медицинского университета. Судя по всему, 78-летний Новиков покидает должность в связи с выходом на пенсию.

При этом профессиональная деятельность Александра Новикова была тесно связана с ОмГМУ на протяжении нескольких десятилетий. Его работа в университете началась еще в 1970-х годах – тогда Новиков пришел на кафедру кожных и венерических болезней. Впоследствии он возглавил кафедру, а в конце 1997 года стал ректором вуза.

Доверие коллектива Новикову удавалось сохранять и в дальнейшем. После первого избрания ректором сотрудники университета еще трижды поддерживали его кандидатуру – в 2002, 2007 и 2012 годах. Спустя несколько лет Новиков продолжил руководить вузом уже в новом статусе: в 2016 году он стал президентом ОмГМУ и первым человеком, занявшим эту должность.

К тому времени вклад Новикова в развитие медицины и региона уже был отмечен рядом наград и почетных званий. Так, в 2002 году ему присвоили звание «Заслуженный врач Российской Федерации». В 2010-м Новиков был награжден медалью «За заслуги перед Омской областью». В тот же период он также являлся депутатом Законодательного собрания Омской области IV созыва. А в 2016 году, когда Новиков возглавил университет в качестве президента, ему присвоили звание почетного гражданина города Омска.

Не ограничивалась деятельность Новикова и административной работой. Значительное место в его профессиональной карьере занимала научная деятельность. По данным ОмГМУ, за годы работы он опубликовал более 300 научных трудов, среди которых свыше десяти монографий и авторских учебных пособий.