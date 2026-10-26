Молодая омичка лишилась кожи из-за антибиотиков

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Омской области

Омские врачи БСМП № 1 спасли 26-летнюю девушку, у которой из-за бесконтрольного приема антибиотиков отмерло 100 % кожных покровов. Молодая омичка поступила в стационар в крайне тяжелом состоянии и сразу попала в реанимацию.

У пациентки диагностировали синдром Лайелла (токсический эпидермальный некролиз) – опаснейшую острую реакцию, при которой верхние слои кожи буквально отмирают и отслаиваются. Эта патология несет прямую угрозу жизни и чаще всего развивается в результате самолечения.

Спасением девушки занималась мультидисциплинарная команда реаниматологов, терапевтов и врачей-комбустиологов. Специалисты ожогового центра ежедневно проводили сложные лечебные перевязки, помогая кожным покровам постепенно восстанавливаться. Благодаря усилиям медиков девушка полностью поправилась и уже выписана домой.

В региональном минздраве призвали омичей не заниматься самолечением и не принимать антибиотики без назначения врача: эти препараты бесполезны при вирусах, дают высокую нагрузку на внутренние органы и способны спровоцировать смертельно опасные аллергические реакции.

Ранее сообщалось, что в омской больнице появился УЗИ-аппарат с искусственным интеллектом.