В Омске появятся новые «мощные» машины для уборки улиц за десятки миллионов

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В Омске закупят три новые спецмашины для уборки дорог за 45 млн рублей. Об этом сообщил мэр города Сергей Шелест.

– Продолжаем системную работу по улучшению материальной базы нашего Управления дорожного хозяйства и благоустройства. 45 миллионов рублей направим на покупку трех мощных специализированных машин для содержания автомобильных дорог, – заявил градоначальник.

По словам Шелеста, технику оснастят оборудованием для уборки улиц в летний и зимний периоды. В комплект войдут щетки, вакуумные дорожные пылесосы, пескоразбрасыватели, высоконапорные мойки и шнекороторы.

Отметим, что поставщика спецтехники определят по итогам конкурса. Как уточнил мэр, необходимые конкурентные процедуры уже начались.