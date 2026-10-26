Омск-информ
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·Общество·Алексей Новиков

В Омске появятся новые «мощные» машины для уборки улиц за десятки миллионов

Технику оснастят дорожными пылесосами, щетками и оборудованием для уборки снега.
дорожная техника

В Омске закупят три новые спецмашины для уборки дорог за 45 млн рублей. Об этом сообщил мэр города Сергей Шелест.

– Продолжаем системную работу по улучшению материальной базы нашего Управления дорожного хозяйства и благоустройства. 45 миллионов рублей направим на покупку трех мощных специализированных машин для содержания автомобильных дорог, – заявил градоначальник.

По словам Шелеста, технику оснастят оборудованием для уборки улиц в летний и зимний периоды. В комплект войдут щетки, вакуумные дорожные пылесосы, пескоразбрасыватели, высоконапорные мойки и шнекороторы.

Отметим, что поставщика спецтехники определят по итогам конкурса. Как уточнил мэр, необходимые конкурентные процедуры уже начались.

Напомним, ранее сообщалось, что Омск потратит миллиард рублей на закупку 24 автобусов-«гармошек».

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·Общество·Алексей Новиков

В Омске появятся новые «мощные» машины для уборки улиц за десятки миллионов

Технику оснастят дорожными пылесосами, щетками и оборудованием для уборки снега.
дорожная техника

В Омске закупят три новые спецмашины для уборки дорог за 45 млн рублей. Об этом сообщил мэр города Сергей Шелест.

– Продолжаем системную работу по улучшению материальной базы нашего Управления дорожного хозяйства и благоустройства. 45 миллионов рублей направим на покупку трех мощных специализированных машин для содержания автомобильных дорог, – заявил градоначальник.

По словам Шелеста, технику оснастят оборудованием для уборки улиц в летний и зимний периоды. В комплект войдут щетки, вакуумные дорожные пылесосы, пескоразбрасыватели, высоконапорные мойки и шнекороторы.

Отметим, что поставщика спецтехники определят по итогам конкурса. Как уточнил мэр, необходимые конкурентные процедуры уже начались.

Напомним, ранее сообщалось, что Омск потратит миллиард рублей на закупку 24 автобусов-«гармошек».

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Рубрика - Общество