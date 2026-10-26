Предупрежден – значит вооружен: омичам рассказали главное об инсульте

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Нередко случается, что мы в спешке забываем про элементарные вещи, которые существенно влияют на нашу жизнь, например, заботу о своем здоровье и здоровье наших близких. В большинстве случаев мы воспринимаем хорошее здоровье как само собой разумеющееся условие реальности, в которой живём, думая, что так будет всегда без каких-то усилий с нашей стороны, обеспечивающих его поддержание на высоком уровне. И лишь, когда «приходит» болезнь, задумываемся об утраченных возможностях по отношению к своим внутренним резервам организма. Вот и частая головная боль, избыточный вес, повышенный «плохой» холестерин (низкой плотности), перебои в работе сердца, жажда и другие признаки, которые не воспринимаются нами как опасный сигнал, могут быть предвестниками надвигающейся сосудистой катастрофы.

О том, что такое инсульт, какие факторы риска могут его спровоцировать и что зависит от самого человека, чтобы минимизировать риск его возникновения, рассказала специалист Областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Евгения Сизова.

Инсульт – это внезапное нарушение кровообращения в головном мозге в результате уменьшения поступления крови в какой-либо его участок (ишемический инсульт) или разрыва сосуда с образованием участка кровоизлияния (геморрагический инсульт).

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Наиболее часто находятся в группе риска по развитию инсульта:

Люди, страдающие повышенным артериальным давлением. Резкое повышение артериального давления – наиболее частая причина всех инсультов. У многих людей высокие цифры давления не ухудшают общее самочувствие. А раз самочувствие не страдает, то люди думают, что риска для их здоровья нет. Данный подход – распространенная ошибка, которая приводит к плачевным последствиям. Люди, страдающие сердечными заболеваниями. Например, нарушение ритма сердца, такое как фибрилляция предсердий (также известная как мерцательная аритмия) повышает риск ишемического инсульта в 5–7 раз по сравнению с людьми без аритмии. Люди, имеющие в анамнезе сахарный диабет. Данное заболевание поражает сосуды, в том числе головного мозга, увеличивая риск кровоизлияний. Люди с нарушением липидного обмена. Избыток “плохого” холестерина (низкой плотности) откладывается в сосудах, вызывая формирование атеросклеротических бляшек, сужающих их просвет. Кроме того, сама поверхность бляшки может быть нестабильной, что повышает риск тромбообразования. Люди, имеющие избыточный вес. Сам по себе лишний вес не вызывает развитие инсульта, а создает условия, которые повышают его риск. Избыточный вес ассоциируется с повышенным артериальным давлением, нарушением обмена веществ и развитием инсулинорезистентности, нарушением липидного обмена и быстрым формированием атеросклеротических бляшек, системным воспалением, повреждающим внутренний слой сосудов и повышающем риск тромбообразования. Люди, ведущие малоподвижный образ жизни. Такие люди склонны к избыточному весу со всеми его последствиями, описанными выше. Кроме того, косвенно повышается риск нарушения мозгового кровообращения, так как длительное сидение в определенной позе может нарушить нормальный отток крови по сосудам шеи от головного мозга и приводить к застойным явлениям. Курящие люди. Табачный дым содержит множество веществ, «бьющих» по сосудам и запускающих хроническое воспаление в организме. Люди, принимающие лекарственные препараты бесконтрольно, без назначения врача. Например, подбирая себе препараты от давления, можно ошибиться с дозировкой и принимать неэффективную дозу, которая не помогает снизить давление до нормальных цифр или, наоборот, слишком большую – и давление может снизиться до критических цифр, что может спровоцировать развитие инсульта. Люди, имеющие отягощенный семейный анамнез (наличие в семье близкого родственника, ставшего жертвой инсульта в молодом возрасте).

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Как максимально обезопасить себя от инсульта: