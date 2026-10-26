Предупрежден – значит вооружен: омичам рассказали главное об инсульте

Нередко случается, что мы в спешке забываем про элементарные вещи, которые существенно влияют на нашу жизнь, например, заботу о своем здоровье и здоровье наших близких. В большинстве случаев мы воспринимаем хорошее здоровье как само собой разумеющееся условие реальности, в которой живём, думая, что так будет всегда без каких-то усилий с нашей стороны, обеспечивающих его поддержание на высоком уровне. И лишь, когда «приходит» болезнь, задумываемся об утраченных возможностях по отношению к своим внутренним резервам организма. Вот и частая головная боль, избыточный вес, повышенный «плохой» холестерин (низкой плотности), перебои в работе сердца, жажда и другие признаки, которые не воспринимаются нами как опасный сигнал, могут быть предвестниками надвигающейся сосудистой катастрофы.
О том, что такое инсульт, какие факторы риска могут его спровоцировать и что зависит от самого человека, чтобы минимизировать риск его возникновения, рассказала специалист Областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Евгения Сизова.
Инсульт – это внезапное нарушение кровообращения в головном мозге в результате уменьшения поступления крови в какой-либо его участок (ишемический инсульт) или разрыва сосуда с образованием участка кровоизлияния (геморрагический инсульт).
Наиболее часто находятся в группе риска по развитию инсульта:
- Люди, страдающие повышенным артериальным давлением. Резкое повышение артериального давления – наиболее частая причина всех инсультов. У многих людей высокие цифры давления не ухудшают общее самочувствие. А раз самочувствие не страдает, то люди думают, что риска для их здоровья нет. Данный подход – распространенная ошибка, которая приводит к плачевным последствиям.
- Люди, страдающие сердечными заболеваниями. Например, нарушение ритма сердца, такое как фибрилляция предсердий (также известная как мерцательная аритмия) повышает риск ишемического инсульта в 5–7 раз по сравнению с людьми без аритмии.
- Люди, имеющие в анамнезе сахарный диабет. Данное заболевание поражает сосуды, в том числе головного мозга, увеличивая риск кровоизлияний.
- Люди с нарушением липидного обмена. Избыток “плохого” холестерина (низкой плотности) откладывается в сосудах, вызывая формирование атеросклеротических бляшек, сужающих их просвет. Кроме того, сама поверхность бляшки может быть нестабильной, что повышает риск тромбообразования.
- Люди, имеющие избыточный вес. Сам по себе лишний вес не вызывает развитие инсульта, а создает условия, которые повышают его риск. Избыточный вес ассоциируется с повышенным артериальным давлением, нарушением обмена веществ и развитием инсулинорезистентности, нарушением липидного обмена и быстрым формированием атеросклеротических бляшек, системным воспалением, повреждающим внутренний слой сосудов и повышающем риск тромбообразования.
- Люди, ведущие малоподвижный образ жизни. Такие люди склонны к избыточному весу со всеми его последствиями, описанными выше. Кроме того, косвенно повышается риск нарушения мозгового кровообращения, так как длительное сидение в определенной позе может нарушить нормальный отток крови по сосудам шеи от головного мозга и приводить к застойным явлениям.
- Курящие люди. Табачный дым содержит множество веществ, «бьющих» по сосудам и запускающих хроническое воспаление в организме.
- Люди, принимающие лекарственные препараты бесконтрольно, без назначения врача. Например, подбирая себе препараты от давления, можно ошибиться с дозировкой и принимать неэффективную дозу, которая не помогает снизить давление до нормальных цифр или, наоборот, слишком большую – и давление может снизиться до критических цифр, что может спровоцировать развитие инсульта.
- Люди, имеющие отягощенный семейный анамнез (наличие в семье близкого родственника, ставшего жертвой инсульта в молодом возрасте).
Как максимально обезопасить себя от инсульта:
- Вести здоровый образ жизни: нормализовать вес, есть больше овощей и фруктов и меньше трансжиров (поэтому долой маргарин, фастфуд, чипсы и др.), бросить курить, наладить регулярную физическую активность, нормализовать режим труда и отдыха.
- Держать артериальное давление под контролем. Цифры артериального давления 140/90 мм рт. ст. и выше – это повод обратиться к врачу для дообследования и назначения им лечения. Гипертоникам важно вести дневник давления и регулярно проходить диспансерное наблюдение у лечащего врача.
- Следить за уровнем холестерина в крови, особенно «плохого» холестерина (низкой плотности), проходя регулярно профилактические медицинские осмотры или диспансеризацию. Необходимость приема лекарств для снижения холестерина низкой плотности определяется только врачом индивидуально для каждого пациента.
- Регулярно приходить на диспансерные явки к лечащему врачу при наличии хронического заболевания для контроля параметров здоровья и своевременной коррекции лечения для профилактики осложнений.