Омск-информ
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·Общество·Алексей Новиков

Омские поисковики «открестились» от сборов денег на поиски пропавших

«ДоброСпас-Омск» заявил, что не собирает средства на бензин, оборудование и снаряжение.
Мужчина пересчитывает деньги в кошельке

ПСО «ДоброСпас-Омск» опроверг информацию о денежных сборах якобы на нужды поискового отряда, которая распространяется в социальных сетях.

- ПСО «ДоброСпас-Омск» никогда не собирал и не собирает деньги: с родных и близких пропавших; с волонтеров нашего отряда; через «копилки», ящики для пожертвований и любые иные сборы на поиски, - заявили поисковики.

В отряде также призвали омичей не переводить деньги на бензин, оборудование или снаряжение для поисковиков. «ДоброСпас-Омск» не проводит таких сборов и не связан с ними. Сбор средств от имени ПСО полностью запрещен.

Омичей попросили не доверять подобным публикациям и не переводить деньги. Если кто-либо организует сбор от имени «ДоброСпас-Омска», об этом просят сообщить представителям отряда.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за активности медведей поисковики временно приостановили поиски пропавших людей в лесах Сибири.

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·Общество·Алексей Новиков

Омские поисковики «открестились» от сборов денег на поиски пропавших

«ДоброСпас-Омск» заявил, что не собирает средства на бензин, оборудование и снаряжение.
Мужчина пересчитывает деньги в кошельке

ПСО «ДоброСпас-Омск» опроверг информацию о денежных сборах якобы на нужды поискового отряда, которая распространяется в социальных сетях.

- ПСО «ДоброСпас-Омск» никогда не собирал и не собирает деньги: с родных и близких пропавших; с волонтеров нашего отряда; через «копилки», ящики для пожертвований и любые иные сборы на поиски, - заявили поисковики.

В отряде также призвали омичей не переводить деньги на бензин, оборудование или снаряжение для поисковиков. «ДоброСпас-Омск» не проводит таких сборов и не связан с ними. Сбор средств от имени ПСО полностью запрещен.

Омичей попросили не доверять подобным публикациям и не переводить деньги. Если кто-либо организует сбор от имени «ДоброСпас-Омска», об этом просят сообщить представителям отряда.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за активности медведей поисковики временно приостановили поиски пропавших людей в лесах Сибири.

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Рубрика - Общество