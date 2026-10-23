Омск-информ
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·Происшествия·Мария Филимонова

В Омской области десятый день ищут пропавшего подростка

Дмитрий Артемихин ушел из дома в селе Морозовка еще 14 октября и исчез.
Артемихин Дмитрий

В Омской области разыскивают 16-летнего Дмитрия Артемихина. Подросток пропал 14 октября. По данным поисково-спасательного отряда «Доброспас-Омск», несовершеннолетний проживает в селе Морозовка Омского района.

В день исчезновения подросток был одет в черную куртку, черную футболку, темно-зеленые штаны и черные ботинки.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Дмитрия Артемихина, просят незамедлительно позвонить по телефонам 102 или 112, 8-800-700-56-76, 8-999-470-10-08, 8-999-453-77-10.

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В Омской области десятый день ищут пропавшего подростка

Дмитрий Артемихин ушел из дома в селе Морозовка еще 14 октября и исчез.
Артемихин Дмитрий

В Омской области разыскивают 16-летнего Дмитрия Артемихина. Подросток пропал 14 октября. По данным поисково-спасательного отряда «Доброспас-Омск», несовершеннолетний проживает в селе Морозовка Омского района.

В день исчезновения подросток был одет в черную куртку, черную футболку, темно-зеленые штаны и черные ботинки.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Дмитрия Артемихина, просят незамедлительно позвонить по телефонам 102 или 112, 8-800-700-56-76, 8-999-470-10-08, 8-999-453-77-10.

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Рубрика - Происшествия