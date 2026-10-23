Омич сбил подростка на велосипеде и сбежал

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Омский суд вынес приговор 52-летнему водителю-пьянице, который на автомобиле «Тойота-Цинос» сбил несовершеннолетнего велосипедиста и попытался скрыться с места аварии.

Инцидент произошел на нерегулируемом перекрестке улиц Вокзальной и Н. Зенькова. Водитель иномарки при повороте налево сбил 16-летнего юношу на велосипеде, пересекавшего дорогу, после чего продолжил движение, не оказав помощи пострадавшему. Подростка с травмами доставили в больницу.

Скрыться с места ДТП нарушителю не дали неравнодушные очевидцы – один из свидетелей преследовал иномарку до тех пор, пока водитель не остановился.

Прибывшие сотрудники Госавтоинспекции составили на задержанного сразу четыре административных протокола. Результат освидетельствования показал 1,058 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе, что соответствует тяжелой степени опьянения.

По решению суда за нетрезвое вождение и оставление места аварии омич лишен водительских прав на 2 года и 6 месяцев, а также обязан выплатить штраф в размере 45 тысяч рублей.