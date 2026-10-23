Омск-информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Происшествия·Андрей Андреев

Молодую жительницу Тюмени будут судить за смертельное ДТП под Омском

По вине девушки скончался другой водитель.
скорая

Омская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу 28-летней жительницы Тюменской области. Ее обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека.

Авария произошла утром 10 июня 2025 года на трассе Тюмень – Омск. Жительница Тюмени на автомобиле OMODA S5 выехала на встречную полосу и столкнулась по очереди с автомобилями Hyundai Grand Starex и Datsun on-Do. В аварии погиб водитель Datsun.

Отметим, что девушка признала вину. Уголовное дело рассмотрит Любинский районный суд. Ей грозит до 5 лет лишения свободы.

Читайте также

·Происшествия·Андрей Андреев

Молодую жительницу Тюмени будут судить за смертельное ДТП под Омском

По вине девушки скончался другой водитель.
скорая

Омская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу 28-летней жительницы Тюменской области. Ее обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека.

Авария произошла утром 10 июня 2025 года на трассе Тюмень – Омск. Жительница Тюмени на автомобиле OMODA S5 выехала на встречную полосу и столкнулась по очереди с автомобилями Hyundai Grand Starex и Datsun on-Do. В аварии погиб водитель Datsun.

Отметим, что девушка признала вину. Уголовное дело рассмотрит Любинский районный суд. Ей грозит до 5 лет лишения свободы.

Больше по тегу - #ДТП
Рубрика - Происшествия