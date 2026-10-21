Омич угнал машину, врезался в бетонный блок и уснул

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В Павлоградском районе Омской области произошел угон. Пострадал Volkswagen жителя села Тихвинка.

Как сообщают полицейские, мужчина приехал в гости к односельчанке и оставил автомобиль у ее дома с ключами в замке. На такси пара уехала в кафе в соседнюю деревню. Позже к ним присоединился 19-летний сын женщины, потом компания вернулась домой.

После возвращения пьяный сын сельчанки решил посидеть в иномарке, но не удержался и отправился кататься. В результате он врезался в бетонный блок.

– Злоумышленник позвонил знакомому, однако к моменту его приезда уже крепко спал прямо в салоне. Местные жители сообщили о ДТП владельцу: у автомобиля оказалась поврежденной коробка передач и остались царапины на кузове, – сообщили в полиции.

На парня завели уголовное дело. Владелец оценил материальный ущерб в 200 тысяч рублей.