Дело омского «велосипедного маньяка» передали в Следственный комитет

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Историей серийного домогателя на велосипеде, от действий которого в центре Омска пострадали девушки, занялись следователи. Материалы проверки передали из полиции в региональное управление Следственного комитета России, сообщают «Вести Омск».

Правоохранители вышли на след подозреваемого после того, как одна из потерпевших предала инциденты огласке в соцсетях. Выяснилось, что злоумышленник подстерегал омичек на улицах Куйбышева, Степной, Декабристов и других. Он подъезжал к жертвам со спины, хватал их за интимные места и скрывался.

Фигурантом уголовной истории оказался 24-летний местный грузчик. На допросе задержанный признался, что выбирал девушек определенного типажа. Потенциально от его действий могли пострадать как минимум 10 омичек – именно столько обращений зафиксировали в органах.

Сейчас сотрудники СКР проводят доследственную проверку, опрашивают свидетелей и пострадавших девушек. По ее результатам следователи вынесут процессуальное решение.