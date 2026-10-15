Трогает за гениталии: в Омске завелся извращенец на велосипеде

Извращенец уже дважды домогался до девушки в районе остановки «Степная».

Фото: magnific.com/ru

Жительница Омска рассказала в социальных сетях о двух случаях домогательств со стороны неизвестного мужчины на велосипеде, который, по ее словам, трогает девушек за интимные места и скрывается.

По словам омички, мужчина караулит девушек на улицах Куйбышева, Степной, Декабристов, Ипподромной и Бульварной. Впервые она столкнулась с ним днем 20 августа, а второй инцидент произошел утром 14 октября в районе остановки «Степная» и магазина «Куйбышевский». Незнакомец, как утверждает пострадавшая, хватает прохожих за гениталии и уезжает на велосипеде.

– Я стала жертвой этого человека два раза. Первый раз днем 20 августа, примерно в два часа, и 14 октября 2026 года в семь утра, когда я шла на работу. Мужчина хватает за гениталии и уезжает. В этот раз я смогла дать отпор и ударила его в спину. К сожалению, он не упал с велосипеда, и у меня не получилось его догнать, поскольку он успел уехать, – рассказала девушка.

Омичка также описала приметы подозреваемого: худощавое телосложение, возраст около 35–50 лет, рост примерно 180 сантиметров, вес 65–75 килограммов, чаще всего он одет в спортивную одежду.

Жертва извращенца отметила, что решила предать историю огласке из-за риска для детей. По ее мнению, за несколько месяцев с момента первого инцидента ситуация не изменилась, и мужчину до сих пор не поймали. Она выразила надежду, что остается единственной потерпевшей, так как дети могут стесняться рассказывать родителям о подобных случаях.