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В последнее время в Омске произошло сразу несколько резонансных случаев подросткового насилия. В конце октября 17-летнюю ученицу лицея № 64 жестоко избил сверстник. Девушка получила тяжелые травмы, перенесла операцию и до сих пор находится под наблюдением врачей.

Спустя непродолжительное время, в ноябре, в Большеречье 19-летняя девушка напала с ножом на свою 17-летнюю знакомую, нанеся ей десятки ранений из-за ревности к бывшему парню. За происходящим наблюдала подруга нападавшей, которая снимала все на телефон.

В обоих случаях участниками трагедий стали молодые люди. Почему подростки проявляют жестокость, пытаются самоутвердиться за счет других, а свидетели насилия предпочитают молчать? Как на их поведение влияют семья и интернет, и можно ли заранее заметить тревожные сигналы?

«Омск-информ» вместе с психологом социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Забота» Галиной Никишевой разобрался в причинах подростковой агрессии, ее истоках и факторах, которые могут привести к жестокому насилию.

Пережитое насилие может превратить жертву в агрессора

Фото создано при помощи ИИ

По словам специалиста, агрессия сама по себе не является чем-то необычным: в определенной степени она свойственна всем людям.

– Знаете, это даже не в последнее время наши дети ведут себя агрессивно – это, по сути дела, сама природа: все люди склонны проявлять агрессию. Но просто бывают моменты, когда поведение уже выходит за рамки безопасного, скажем так, причиняя физический вред другому человеку или нанося ущерб его жизни, – говорит Никишева.

Рассуждая о нападениях с тяжелыми последствиями, психолог отметила, что подобные действия могут совершаться в состоянии сильного эмоционального возбуждения, а также под воздействием алкоголя или наркотиков.

– Человек, который совершает такие бесконтрольные действия, находится либо в аффективном состоянии, под влиянием сильных эмоций, либо в неадекватном состоянии, то есть в состоянии опьянения чем-либо. Либо человек может страдать каким-то психическим заболеванием, которое также не позволяет ему контролировать свое поведение, – добавила специалист.

Чтобы понять причины конкретного нападения, важно разобраться в том, что происходило между участниками до конфликта. В частности, необходимо учитывать возможные мотивы: ссору, ревность, неразделенную симпатию или соперничество из-за внимания одного человека.

Одной из наиболее распространенных причин агрессивного поведения среди школьников психолог назвала стремление самоутвердиться.

– В подростковом возрасте у ребенка самая главная психологическая потребность – чтобы его уважали как личность. И, соответственно, он проявляет себя как личность, используя те умения и навыки, которым он научился до этого момента. Вот чему научился, так и проявляет себя. Не научился общаться без драк – вот и проявляет себя только драками. Ему же надо как-то утвердиться в коллективе, среди людей, – отметила Никишева.

Жертвами насилия зачастую становятся дети, которым трудно защитить себя. Речь идет не только о физических возможностях, но и о личностных особенностях: низкой самооценке, неумении устанавливать контакты со сверстниками и недостатке поддержки со стороны близких.

– Если ребенок не получает поддержки в семье, он чувствует себя незащищенным. Этим могут воспользоваться те, кто склонен к агрессии: они нападают на тех, кто не умеет постоять за себя. При этом тот, кто проявляет насилие, зачастую сам оказывается более сильным и агрессивным человеком, чем его жертва. Он привыкает нападать и применять силу по отношению к другим. По сути, нередко сам агрессор когда-то тоже был жертвой насилия, – заявила психолог.

Полученный опыт способен закрепить у молодого человека модель поведения, при которой нападение и демонстрация силы становятся привычным способом взаимодействия с людьми.

Подростковая агрессия начинается задолго до первых нападений

Фото: Freepik.com

Признаки неблагополучия могут проявляться задолго до серьезного конфликта. По словам Галины Никишевой, взрослым важно обращать внимание на любые заметные изменения в привычном поведении ребенка.

– Например, раньше ребенок был послушным, хорошо учился, но в какой-то момент его поведение резко изменилось: он перестал делать уроки, ходить в школу, замкнулся в себе. Это первые важные признаки, на которые родителям стоит обратить внимание. Такие перемены могут происходить и в подростковом возрасте. Вроде бы ребенок продолжает ходить в школу и делать уроки, но на любой вопрос отвечает раздраженно, огрызается. Родители не понимают, что с ним происходит и как на это повлиять, – добавила эксперт.

Впрочем, специалист отметила, что подобные перемены могут быть связаны и с естественным взрослением. В подростковом возрасте меняются потребности ребенка, усиливается желание самостоятельности и признания собственной личности. Поэтому психолог советует родителям менять подход к общению с детьми и выстраивать отношения на взаимном уважении.

– Важно переходить на новый уровень отношений с ребенком – строить их на взаимном уважении. Родителю нужно показать, что он готов разговаривать с подростком по-взрослому, на равных. Тогда ребенок будет понимать, что его уважают, принимают таким, какой он есть, и готовы выслушать. Он сможет открыто говорить о том, что его волнует. При этом родителям важно начать с себя и обратить внимание на собственное поведение. Если человек не замечает своих ошибок и привык единолично принимать решения в семье, ему будет сложно выстроить такие отношения с ребенком. При позиции «Ты должен меня слушать. Я сказал – делай» дети могут казаться послушными, но это не означает, что между ними и родителями есть взаимопонимание, – отметила специалист.

Такое поведение не всегда означает, что у подростка нет проблем. Он может молчать из-за страха наказания или боязни потерять родительское расположение. В результате ребенок замыкается в себе, а взрослые не замечают его настоящих переживаний.

По мнению Никишевой, родителям важно оценивать собственные отношения с ребенком и понимать, достаточно ли он получает поддержки дома, умеет ли отстаивать себя и чувствует ли себя защищенным. Если же взрослые узнают о том, что их ребенка обижают, важно разобраться, почему школьник оказался в такой ситуации и умеет ли он самостоятельно защищать свои границы.

Жестокость из интернета проникает в жизнь омских подростков

Фото: Freepik.com

Отдельно психолог остановилась на влиянии социальных сетей, видеороликов и другого контента, который может романтизировать жестокость. По ее мнению, такое окружение способно влиять на поведение подростков. При этом ребенок сталкивается с агрессией не только в интернете, но и в семье, школе и обществе в целом.

– Ребенок воспринимает насилие как что-то привычное: «Ну и что? Мы так живем. Это же нормально». При этом у него постепенно утрачивается способность сопереживать, потому что дома и за его пределами никто не говорит о чувствах. Главное – выполнить задачу. Сейчас многие дети ориентированы прежде всего на материальные ценности и внешнее благополучие. Важно выглядеть лучше других, иметь хорошие оценки, а все остальное отходит на второй план. Ради этого ребенок может даже идти по головам. И все это начинается в семье, – добавила специалист.

Никишева считает, что одна из главных проблем заключается в отсутствии критического отношения к увиденному. Например, подросток может смотреть ролики с драками, потому что пытается понять, как самому защититься от возможного нападения. Однако без помощи взрослых он не всегда способен оценить содержание таких видео и понять, какие способы поведения действительно допустимы.

Поэтому специалист считает недостаточным просто запрещать детям пользоваться интернетом или смотреть определенные материалы. Гораздо важнее обсуждать с ними увиденное, интересоваться, почему конкретные ролики привлекают их внимание и какие мысли появляются после просмотра. Родителям также стоит обращать внимание на публикации, которые ребенок отмечает отметками «нравится».

фото: https://www.magnific.com

При этом наличие материального достатка, хорошее образование и внешне благополучная обстановка в семье не гарантируют, что ребенок не будет проявлять агрессию. Как отметила психолог, здесь важна и роль школы, которая, по ее мнению, больше сосредоточена на обучении, чем на воспитательной работе.

– Сегодня школа в большей степени ориентирована на обучение, чем на воспитание. В первую очередь внимание уделяется тому, чтобы ребенок был мотивирован на учебу, получал хорошие оценки, успешно сдавал ОГЭ и ЕГЭ и мог адаптироваться в школьной среде. Что касается вещизма, то школа, наоборот, старается не допускать его проявлений. Неслучайно вводят школьную форму: это помогает избежать демонстрации материальных различий между детьми, чтобы они не заостряли на этом внимание, а сосредоточились прежде всего на учебе, – отметила специалист.

Однако сами представления о ценности вещей и внешних атрибутов формируются прежде всего в семье и ближайшем окружении. Если ребенок начинает оценивать окружающих исключительно по одежде и материальному положению, взрослым стоит задуматься, какие ориентиры они передают детям собственным примером.

Еще одним источником переживаний может стать отсутствие возможностей для самореализации. Ребенок может испытывать материальные трудности, недополучать внимания и поддержки, а также не иметь возможности развивать свои способности и заниматься тем, что ему интересно.

Человек и так страдает от материального неблагополучия, от того, что его базовые потребности не удовлетворены. При этом ему может не хватать любви и понимания. Если он не может реализовать себя в учебе, проявить свои таланты и способности, например, посещая кружки или занимаясь спортом, это только усиливает ситуацию. У одних детей есть такие возможности, у других – нет. Но заявить о себе, показать себя им все равно хочется. Вот они и делают это так, как могут, – отметила спикер.

По мнению Никишевой, именно поэтому важно формировать у детей не только стремление к материальному благополучию, но и уважение к собственной личности и окружающим людям. В конечном счете расстановка жизненных приоритетов во многом зависит от семейного воспитания.

Телефоны и малоподвижность усиливают проблемы детей

omskinform.ru

Еще одна проблема – поведение свидетелей насилия. В некоторых случаях подростки наблюдают за избиением сверстника и не пытаются ему помочь.

Никишева связала такое поведение с недостатком эмпатии. По ее мнению, дети все чаще сталкиваются с агрессией в повседневной жизни и постепенно привыкают к ней. В результате жестокое обращение с другим человеком перестает вызывать у них необходимую эмоциональную реакцию.

Кроме того, психолог обратила внимание на малоподвижный образ жизни современных подростков. По ее мнению, недостаток физической активности может негативно отражаться на эмоциональном состоянии детей.

– Влияют и телефоны – они становятся причиной гиподинамии: ребенок мало двигается и постоянно проводит время в гаджете. Между тем справляться с депрессией помогает физическая активность. Движение позволяет снять эмоциональное напряжение и внутренние зажимы. Если же человек постоянно сидит без дела, напряжение только накапливается, и он все глубже погружается в депрессивное состояние, – отметила психолог.

Поэтому, считает психолог, детям важно не только учиться и проводить свободное время в интернете, но и больше двигаться, заниматься спортом, гулять и находить занятия, которые помогают им реализовывать собственные способности.

Самое пугающее в подростковой жестокости – не только то, что дети способны избивать сверстников, наносить десятки ножевых ранений и издеваться над теми, кто слабее. Страшнее то, что рядом могут стоять другие подростки, смотреть на происходящее и снимать чужую боль на телефон. Когда чужие страдания становятся вирусным контентом, жестокость получает общественную легализацию и постепенно становится нормой.