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В региональном МЧС раскрыли детали возгорания в многоквартирном доме в микрорайоне Ясная Поляна в селе Троицкое Омского района, в поджоге которого подозревают 16-летнего местного жителя.

Как сообщили «Омск-информу» в пресс-службе ведомства, сигнал о пожаре в здании на улице Тенистой поступил 11 ноября в 18:54. Через минуту к месту происшествия выехали четверо спасателей, однако их помощь при тушении не понадобилась.

– На момент их прибытия пожар был ликвидирован жильцами дома. В результате пожара поврежден утеплитель цокольного этажа на площади 4 кв.м, – рассказали в пресс-службе МЧС.

По версии полиции, причиной инцидента стал умышленный поджог. О случившемся в отдел МВД России по Омскому району сообщил мастер управляющей компании, обслуживающей здание. Изучив записи с камер видеонаблюдения, правоохранители выяснили, что утеплитель под профильным листом при помощи зажигалки воспламенил школьник, живущий в этом же доме, после чего скрылся.

Свою вину в содеянном юноша полностью признал, сейчас с ним и его родителями проводят профилактическую работу инспекторы по делам несовершеннолетних. Также известно, что летом этого года подросток совершил аналогичный поступок, когда гостил у бабушки в одном из районов области.