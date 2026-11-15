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С начала года в Омской области произошло более 3400 пожаров. Чаще всего огонь вспыхивал из-за неосторожного обращения с ним, неисправной проводки и нарушений при эксплуатации печей. Об этом сообщили в региональном МЧС.

На каждый вызов в составе звеньев газодымозащитной службы идут подготовленные бойцы – такие звенья есть во всех 32 пожарно-спасательных гарнизонах региона. Перед входом в задымленное помещение постовой проверяет давление в аппаратах и снаряжение коллег. Внутри звена тот же постовой следит за временем и запасом воздуха – от этого зависит, успеют ли люди выйти.

К работе допускают только аттестованных специалистов, а навыки они регулярно оттачивают на тренировке «огневая полоса».