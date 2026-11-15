После скандала с домогательствами Гончарук увольняется из омского колледжа

Фото: www.artistactor.ru

Преподаватель Омского музыкально-педагогического колледжа, народный артист Александр Гончарук подал заявление на увольнение. Информацию об этом распространил портал Город55 со ссылкой на собственный источник.

Педагог трудился в этом учебном заведении на протяжении нескольких лет. Поводом для его решения стал разгоревшийся в интернете скандал: ряд девушек публично рассказали, что артист, по их словам, приставал к ним в период учебы. Несколько дней тема активно обсуждается в социальных сетях.

– Колледж воздерживается от комментариев до получения официального заключения правоохранительных органов, – указано на странице учебного заведения в соцсети «ВКонтакте».

Ранее в заведении опровергали данные, озвученные девушками, назвав их бредом. На данный момент силовые структуры не обнародовали сведений о проведении проверки по этим заявлениям. Сам Александр Гончарук ситуацию пока никак не прокомментировал. Помимо преподавания, он известен как актер омского драматического театра и обладатель звания народного артиста России.

Ранее известный актер Иван Притуляк назвал историю с домогательствами омерзительной практикой.