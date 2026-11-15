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Культура/Афиша

Омск накрыл «Достоевский»

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Елена Ляхова
·Культура/Афиша·Елена Ляхова

Омск накрыл «Достоевский»

В «Галерке» стартовал международный театральный фестиваль, он продлится до 18 ноября.
Спектакль

В Омске проходит III Международный театральный фестиваль «Достоевский. Омск». О старте масштабного действа сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко.

Свои постановки на сцене театра «Галерка» показывают труппы из различных российских городов, а также из Беларуси и Казахстана. В основе репертуара – спектакли, созданные по романам и повестям Федора Достоевского.

Глава региона напомнил, что фестивальная программа рассчитана до 18 ноября. Он призвал жителей Омска и туристов посмотреть выступления артистов и ближе познакомиться с наследием классика русской литературы.

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·Культура/Афиша·Елена Ляхова

Омск накрыл «Достоевский»

В «Галерке» стартовал международный театральный фестиваль, он продлится до 18 ноября.
Спектакль

В Омске проходит III Международный театральный фестиваль «Достоевский. Омск». О старте масштабного действа сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко.

Свои постановки на сцене театра «Галерка» показывают труппы из различных российских городов, а также из Беларуси и Казахстана. В основе репертуара – спектакли, созданные по романам и повестям Федора Достоевского.

Глава региона напомнил, что фестивальная программа рассчитана до 18 ноября. Он призвал жителей Омска и туристов посмотреть выступления артистов и ближе познакомиться с наследием классика русской литературы.

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Рубрика - Культура/Афиша