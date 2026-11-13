«Штаны – сапоги до пояса»: вернувшийся из польского СИЗО археолог Бутягин прокачал омичей в моде

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В Омске в Днях Эрмитажа участвует заведующий сектором античной археологии Северного Причерноморья музея Александр Бутягин, на этот раз главный музей страны привез в Культурную столицу России 2026 года выставку «Сто лет моды». 1918–2018. Костюм из собрания Государственного Эрмитажа» (0+). Специалист рассказал, как менялись костюм, обувь, головной убор, аксессуары и украшения на протяжении тысячелетий.

К активной лекторской работе Бутягин вернулся после своего возвращения в Россию в апреле 2026 года. В декабре 2025 года он был задержан в Польше по запросу Украины из-за участия в археологических экспедициях в Крыму. Более пяти месяцев ученый провел в польском СИЗО, ситуацию назвали правовым произволом. Освобождение Бутягина произошло в рамках обмена на офицеров спецслужб.

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Ужасно живучие

Свою лекцию Александр Бутягин назвал «Все свое: вечные и временные вещи на человеке». Опираясь на примеры из собрания Эрмитажа, он разобрал, какие элементы костюма (украшения, амулеты, детали одежды) воспринимались как личные, «свое», то есть несли в себе вечную символику (например, статус, принадлежность к роду), а какие были лишь временными аксессуарами, подверженными износу и забвению.

– Многие элементы одежды ужасно живучие, – заявил Бутягин и доказал это.

Он отметил, что археология – это наука о человеке через вещи, а одежда – удобный тому пример. Ее элементы возникли еще в верхнем палеолите (проследить можно по стоянке Сунгирь, основанной 35 000 лет назад) и существуют до сих пор – это головной убор, одежда на тело, на ноги и обувь.

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Мужчины в юбках, женщины в колпаках

Простейшая вещь человечества – прямоугольный кусок ткани: подпоясал, заколол – готово. Рукава появились поздно и сначала встречали сопротивление, а мужской костюм до сих пор живет по стандарту XIX века, и ничего более совершенного придумано не было. Юбки носили шумеры и египтяне; штаны известны уже в IV тысячелетии до н.э., но в античной Европе считались неприличными.

– Современная теория предполагает, что штаны появились в результате развития обуви, то есть штаны – это сапоги, натянувшиеся наконец до пояса, – рассказал Бутягин.

Женские наряды подчинялись логике статуса: колпаки и шляпы, которые невозможно надеть и носить без служанки, являлись доказательством знатности. Кстати, молнии долго не допускали в женский костюм из-за представлений о приличиях – «слишком быстро снимается».

– Общественные условности сопротивляются долго, – отметил Бутягин.

Широкополая шляпа, которая из практичной защиты от солнца превратилась в церемониальный атрибут, затем уступила место кепкам и бейсболкам.

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Многие народы долго ходили босиком, например, эфиопская армия воевала без обуви, чем и пользовались противники. Сандалии с твердой подошвой появились на юге, мягкая подошва свойственна кочевникам, которые мало ходят, потому что ездят верхом. Сапоги закрепились в Средневековье, высокий каблук остался у женщин, у мужчин сапоги вытеснили ботинки.

Показатель статуса

Карманы – это ноу-хау последних трех столетий, раньше это были привязные мешочки внутри одежды. Любимые нынешние аксессуары – кошельки и сумки появились позже.

Самый изменчивый предмет, который носят люди, – это украшения. Диадемы, височные кольца, массивные шейные украшения исчезли; остались ожерелье, браслеты, кольца, серьги.

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От значков паломников (ракушки Сантьяго) ведут родословную сувениры и орденские знаки. Оружие человек тоже носит с собой – это знак свободного человека (кинжал – на Кавказе, шпага студента), трость когда-то означала положение, теперь вызывает сочувствие. Из аксессуара трость стала почти медицинским предметом.

Главные тенденции, как отметил Александр Бутягин, в том, что вещи становятся функциональнее, статус все чаще показывает качество, а не фасон. Парадная одежда принципиально не функциональна – в этом ее смысл.

Но «четырехугольный кусок ткани» не сдал позиций, даже фантасты рисуют одежду будущего с теми же базовыми элементами: головной убор, рукава и прикрытие тела.

Добавим, что известный археолог выступил с еще одной лекцией в Омске при проведении Дней Эрмитажа. Она называлась «Традиции и мода в античности», где он рассказал, что в облике древних греков и римлян оставалось постоянным, а что изменялось в погоне за новизной.