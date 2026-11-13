Стало известно, как омские ТЭЦ подготовились к предстоящей зиме

omskinform.ru

Минэнерго России подтвердило готовность АО «ТГК-11» к предстоящему отопительному сезону. Компания получила паспорт готовности к осенне-зимнему периоду 2026–2027 годов, который свидетельствует о выполнении всех необходимых требований для стабильной работы.

В рамках подготовки к отопительному сезону на омских ТЭЦ провели плановые работы на котлоагрегатах и турбоагрегатах, капитально отремонтировали сетевые насосы. Кроме того, специалисты обновили несколько участков магистральных трубопроводов.

Отметим, что в рамках подготовки к отопительному сезону специалисты привели в порядок 42 единицы основного и более 2,5 тыс. единиц вспомогательного оборудования.

Выполненные мероприятия призваны обеспечить надежную работу омских ТЭЦ и бесперебойное производство тепловой и электрической энергии в условиях зимних нагрузок.