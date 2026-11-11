Омск официально признали готовым к зиме

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Администрация Омска завершила подготовку к отопительному сезону и своевременно получила паспорт готовности города к зиме. Об этом сообщил мэр Сергей Шелест по итогам работы контрольно-надзорных органов.

Градоначальник подчеркнул, что выполнению всех нормативных требований предшествовала многомесячная техническая и организационная работа. По его словам, в этом году в городе провели беспрецедентную по объемам ремонтную кампанию на теплосетях.

– Слаженная работа команды администрации города, управляющих компаний, ресурсоснабжающих организаций, контрольно-надзорных органов позволила своевременно получить паспорт готовности города Омска к зиме. В полном объеме выполнена беспрецедентная ремонтная кампания на сетях и теплоисточниках, – отметил Сергей Шелест.

Глава города также поблагодарил за сотрудничество заместителя руководителя Сибирского управления Ростехнадзора Олега Демидовича, курирующего Омскую область.

Ранее сообщалось, что отопительный сезон стартовал во всех районах Омской области.