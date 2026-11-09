Омичи бросились скупать обогреватели перед наступлением холодов

Фото: Omskinform.ru

Омичи начали активнее покупать обогреватели в преддверии холодов. Как сообщили «Омск-информу» в пресс-службе «Авито», в сентябре 2026 года продажи тепловентиляторов в городе увеличились в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом самым популярным видом обогревателей остаются масляные модели.

На них пришлось 21 % всех продаж в этой категории. За год спрос на такие устройства вырос на 86 %. В среднем подержанный масляный обогреватель обходился покупателям в 1 тыс. рублей, а новый – в 8 тыс. рублей.

На втором месте оказались тепловентиляторы, доля которых составила 16 %. Помимо роста продаж в 2,5 раза, они привлекают покупателей относительно доступной стоимостью: подержанные модели в среднем стоили 3 тыс. рублей, новые – 5 тыс. рублей. Такие приборы обычно используют для быстрого обогрева небольших комнат и офисов.

Газовые обогреватели заняли третью строчку рейтинга с долей 8 %. Их продажи за год увеличились на 25 %. Средняя стоимость подержанных устройств составила 5 тыс. рублей, новых – 10 тыс. рублей. Такие приборы чаще используют на верандах и в больших хорошо проветриваемых помещениях, в том числе производственных.

Еще 4 % продаж пришлось на тепловые пушки. На вторичном рынке их в среднем приобретали за 2 тыс. рублей, а новые стоили около 4 тыс. рублей. Эти устройства отличаются большей мощностью и подходят для обогрева просторных помещений.

Кроме того, омичи интересуются кондиционерами с функцией обогрева. Подержанные модели в среднем обходились в 12 тыс. рублей, новые – в 15 тыс. рублей. Их преимущество заключается в том, что одно устройство можно использовать для поддержания комфортной температуры в помещении круглый год.

В «Авито» также дали рекомендации по выбору обогревателей. По словам руководителя по развитию бизнеса ТВ/АВ и бытовой техники Александра Праздникова, при покупке важно учитывать не только площадь комнаты, но и высоту потолков, качество теплоизоляции и наличие сквозняков. От этих факторов зависит необходимая мощность прибора.

– При покупке техники в ресейле важно осмотреть корпус и кабель на предмет повреждений, проверить комплектацию и убедиться в наличии предусмотренных производителем систем защиты. Отдельного внимания требуют газовые и дизельные модели: при их использовании необходимо строго соблюдать требования производителя к вентиляции и отводу продуктов сгорания, – уточнил Праздников.

Напомним, ранее сообщалось, что омичи готовы потратить крупные суммы на новогодних распродажах.