Омск-информ
Омск-информ
ЛентаЖурнал
БПЛА
Поиск
·Общество·Алексей Новиков

Омичи бросились скупать обогреватели перед наступлением холодов

Лидерами продаж стали масляные приборы.
отопление, батарея

Омичи начали активнее покупать обогреватели в преддверии холодов. Как сообщили «Омск-информу» в пресс-службе «Авито», в сентябре 2026 года продажи тепловентиляторов в городе увеличились в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом самым популярным видом обогревателей остаются масляные модели.

На них пришлось 21 % всех продаж в этой категории. За год спрос на такие устройства вырос на 86 %. В среднем подержанный масляный обогреватель обходился покупателям в 1 тыс. рублей, а новый – в 8 тыс. рублей.

На втором месте оказались тепловентиляторы, доля которых составила 16 %. Помимо роста продаж в 2,5 раза, они привлекают покупателей относительно доступной стоимостью: подержанные модели в среднем стоили 3 тыс. рублей, новые – 5 тыс. рублей. Такие приборы обычно используют для быстрого обогрева небольших комнат и офисов.

Газовые обогреватели заняли третью строчку рейтинга с долей 8 %. Их продажи за год увеличились на 25 %. Средняя стоимость подержанных устройств составила 5 тыс. рублей, новых – 10 тыс. рублей. Такие приборы чаще используют на верандах и в больших хорошо проветриваемых помещениях, в том числе производственных.

Еще 4 % продаж пришлось на тепловые пушки. На вторичном рынке их в среднем приобретали за 2 тыс. рублей, а новые стоили около 4 тыс. рублей. Эти устройства отличаются большей мощностью и подходят для обогрева просторных помещений.

Кроме того, омичи интересуются кондиционерами с функцией обогрева. Подержанные модели в среднем обходились в 12 тыс. рублей, новые – в 15 тыс. рублей. Их преимущество заключается в том, что одно устройство можно использовать для поддержания комфортной температуры в помещении круглый год.

В «Авито» также дали рекомендации по выбору обогревателей. По словам руководителя по развитию бизнеса ТВ/АВ и бытовой техники Александра Праздникова, при покупке важно учитывать не только площадь комнаты, но и высоту потолков, качество теплоизоляции и наличие сквозняков. От этих факторов зависит необходимая мощность прибора.

– При покупке техники в ресейле важно осмотреть корпус и кабель на предмет повреждений, проверить комплектацию и убедиться в наличии предусмотренных производителем систем защиты. Отдельного внимания требуют газовые и дизельные модели: при их использовании необходимо строго соблюдать требования производителя к вентиляции и отводу продуктов сгорания, – уточнил Праздников.

Напомним, ранее сообщалось, что омичи готовы потратить крупные суммы на новогодних распродажах.

Читайте также

·Общество·Алексей Новиков

Омичи бросились скупать обогреватели перед наступлением холодов

Лидерами продаж стали масляные приборы.
отопление, батарея

Омичи начали активнее покупать обогреватели в преддверии холодов. Как сообщили «Омск-информу» в пресс-службе «Авито», в сентябре 2026 года продажи тепловентиляторов в городе увеличились в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом самым популярным видом обогревателей остаются масляные модели.

На них пришлось 21 % всех продаж в этой категории. За год спрос на такие устройства вырос на 86 %. В среднем подержанный масляный обогреватель обходился покупателям в 1 тыс. рублей, а новый – в 8 тыс. рублей.

На втором месте оказались тепловентиляторы, доля которых составила 16 %. Помимо роста продаж в 2,5 раза, они привлекают покупателей относительно доступной стоимостью: подержанные модели в среднем стоили 3 тыс. рублей, новые – 5 тыс. рублей. Такие приборы обычно используют для быстрого обогрева небольших комнат и офисов.

Газовые обогреватели заняли третью строчку рейтинга с долей 8 %. Их продажи за год увеличились на 25 %. Средняя стоимость подержанных устройств составила 5 тыс. рублей, новых – 10 тыс. рублей. Такие приборы чаще используют на верандах и в больших хорошо проветриваемых помещениях, в том числе производственных.

Еще 4 % продаж пришлось на тепловые пушки. На вторичном рынке их в среднем приобретали за 2 тыс. рублей, а новые стоили около 4 тыс. рублей. Эти устройства отличаются большей мощностью и подходят для обогрева просторных помещений.

Кроме того, омичи интересуются кондиционерами с функцией обогрева. Подержанные модели в среднем обходились в 12 тыс. рублей, новые – в 15 тыс. рублей. Их преимущество заключается в том, что одно устройство можно использовать для поддержания комфортной температуры в помещении круглый год.

В «Авито» также дали рекомендации по выбору обогревателей. По словам руководителя по развитию бизнеса ТВ/АВ и бытовой техники Александра Праздникова, при покупке важно учитывать не только площадь комнаты, но и высоту потолков, качество теплоизоляции и наличие сквозняков. От этих факторов зависит необходимая мощность прибора.

– При покупке техники в ресейле важно осмотреть корпус и кабель на предмет повреждений, проверить комплектацию и убедиться в наличии предусмотренных производителем систем защиты. Отдельного внимания требуют газовые и дизельные модели: при их использовании необходимо строго соблюдать требования производителя к вентиляции и отводу продуктов сгорания, – уточнил Праздников.

Напомним, ранее сообщалось, что омичи готовы потратить крупные суммы на новогодних распродажах.

Больше по тегу - #отопление
Рубрика - Общество