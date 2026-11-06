Омск-информ
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·Общество·Мария Филимонова

Омичи готовы спустить все деньги на предновогодних распродажах

Жители города раскрыли, какую долю дохода отдадут за скидочные вещи.
магазин

Больше половины работающих жителей Омска (52 %) намерены закупиться на ноябрьских распродажах, включая «Черную пятницу». К такому выводу пришли аналитики сервисов «Авито Реклама» и «Авито Работа» по итогам опроса 10 тысяч россиян.

Среди омичей, уже распланировавших свои траты, средний бюджет на акционные товары составит 19 % от месячного заработка. Чаще всего горожане готовы отдать за скидки от 5 % до 20 % дохода. При этом молодежь 18–24 лет оказалась щедрее старшего поколения: молодые люди согласны спустить на распродажах до четверти зарплаты (25 %), тогда как омичи в возрасте 45–54 лет ограничивают лимит 18 %.

В списке главных трат омичей лидируют одежда и обувь – обновки планируют 49 % респондентов. На втором месте оказались товары для дома (36 %), на третьем – электроника и бытовая техника (34 %). Еду со скидками ищут 17 % опрошенных, а косметику – 16 %.

При выборе товаров 38 % омичей в первую очередь смотрят на итоговую стоимость и глубину скидки, а еще 37 % идут за вещами, которые давно мечтали купить. На выбор большинства горожан (78 %) так или иначе воздействует интернет-реклама, причем чаще всего считываются банеры и спецпредложения на маркетплейсах и в соцсетях.

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·Общество·Мария Филимонова

Омичи готовы спустить все деньги на предновогодних распродажах

Жители города раскрыли, какую долю дохода отдадут за скидочные вещи.
магазин

Больше половины работающих жителей Омска (52 %) намерены закупиться на ноябрьских распродажах, включая «Черную пятницу». К такому выводу пришли аналитики сервисов «Авито Реклама» и «Авито Работа» по итогам опроса 10 тысяч россиян.

Среди омичей, уже распланировавших свои траты, средний бюджет на акционные товары составит 19 % от месячного заработка. Чаще всего горожане готовы отдать за скидки от 5 % до 20 % дохода. При этом молодежь 18–24 лет оказалась щедрее старшего поколения: молодые люди согласны спустить на распродажах до четверти зарплаты (25 %), тогда как омичи в возрасте 45–54 лет ограничивают лимит 18 %.

В списке главных трат омичей лидируют одежда и обувь – обновки планируют 49 % респондентов. На втором месте оказались товары для дома (36 %), на третьем – электроника и бытовая техника (34 %). Еду со скидками ищут 17 % опрошенных, а косметику – 16 %.

При выборе товаров 38 % омичей в первую очередь смотрят на итоговую стоимость и глубину скидки, а еще 37 % идут за вещами, которые давно мечтали купить. На выбор большинства горожан (78 %) так или иначе воздействует интернет-реклама, причем чаще всего считываются банеры и спецпредложения на маркетплейсах и в соцсетях.

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Рубрика - Общество